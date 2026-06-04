Nuevo golpe a Hacienda: la Audiencia Nacional da la razón a Eto'o más de 20 años después

El exfutbolista del FC Barcelona Samuel Eto’o ha ganado una batalla contra Hacienda después de que la Audiencia Nacional estimara los recursos presentados por el exdelantero camerunés contra dos resoluciones judiciales anteriores que le obligaban a pagar cerca de 900.000 euros reclamados por la Agencia Tributaria por el ejercicio de 2005, después de que haya prescrito el plazo de Hacienda en sus actuaciones.

De esta forma, la que fuera estrella del FC Barcelona y el Inter de Milán (entre otros clubes) se une a la cantante Shakira y a una larga lista de famosos que han logrado tumbar las pretensiones de Hacienda en los tribunales, como es el caso de Xabi Alonso, Jorge Lorenzo, Andrés Iniesta, Gerard Piqué, Dani Pedrosa, etc.

El fallo de la Audiencia Nacional da la razón a Samuel Eto’o y anula los anteriores fallos del Tribunal Económico Administrativo Central del 3 de diciembre de 2019 y el del Tribunal Económico Administrativo Regional de Cataluña del 9 de marzo de 2017, así como los acuerdos de liquidación y sancionador referidos al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) correspondiente al ejercicio 2005, por ser disconformes con el ordenamiento jurídico.

La Audiencia Nacional da la razón a Eto’o ante Hacienda

Dicha sentencia da por buenas las alegaciones de Eto’o que se basaba en que la inspección superó el plazo de un año que establece la ley y que cuando se notificó la liquidación ya había prescrito el derecho de la Administración a regularizar el IRPF del año 2005. Samuel Eto’o, que ahora es presidente de la Federación de Fútbol de Camerún (FECAFOOT) alegó también que no existió simulación alguna en la cesión de sus derechos de imagen a la entidad Bulte 2002 Empresarial SL, ya que se trató de la celebración de un contrato real dentro de la economía de opción legalmente prevista.

En este sentido, la Audiencia Nacional concluye que la inspección "efectivamente se excedió del plazo de un año del que disponía para finalizar las actuaciones oportunas".

Por su parte y en lo referente a los derechos de imagen de Eto’o, Hacienda consideró que el exfutbolista había simulado la cesión de sus derechos de imagen a dos sociedades residentes en Hungría y España con la pretensión de obtener un beneficio fiscal. Finalmente, el fallo de la Audiencia Nacional impone las costas del recurso, fijadas en 409.300 euros a la Administración General del Estado.

Así pues, la victoria judicial de Samuel Eto’o contra la Agencia Tributaria le eximen de tener que pagar alrededor de 900.000 euros por los hechos de los que se le acusaban, después de que la Audiencia Nacional haya estimado que con independencia de que las irregularidades de las que se acusaba al exfutbolista pudieran ser ciertas o no, la inspección de Hacienda superó los plazos legales, por lo que quedaron prescritas.