Habla el ejecutor del embargo del Cervantes por los impagos de Sánchez a las renovables: "Supone una enorme vergüenza"

Libertad Digital ha tenido acceso a un representante de las empresas acreedoras afectadas por el impago de los laudos de las energías renovables. En declaraciones a este periódico, Patrick North ha advertido de la plena cobertura legal de todas las actuaciones emprendidas contra activos españoles en el extranjero y ha advertido de que la presión judicial seguirá aumentando mientras el Gobierno continúe negándose a cumplir las resoluciones que le obligan a indemnizar a los inversores perjudicados por los recortes retroactivos aplicados al sector.

En declaraciones ofrecidas a este periódico, North ha señalado que el embargo de la sede del Instituto Cervantes en Utrecht constituye solamente el episodio más reciente de un conflicto que se prolonga desde hace más de una década: "El embargo del Instituto Cervantes en Utrecht es el último episodio de la interminable saga de las energías renovables. Y este tipo de escenarios se mantendrán mientras el Gobierno siga actuando de este modo. España no está por encima de la ley y debe pagar sus deudas, al igual que cualquier otro país o ciudadano al que un tribunal haya ordenado saldar un compromiso de pago".

Los acreedores sostienen que las distintas resoluciones arbitrales dictadas contra España son plenamente válidas y ejecutables en numerosas jurisdicciones internacionales. Por eso, consideran que los procedimientos de embargo impulsados en países como Estados Unidos, Reino Unido, Bélgica, Australia, Singapur o Países Bajos son una consecuencia directa de la negativa del Estado español a cumplir voluntariamente con sus obligaciones.

Daño reputacional y desconfianza inversora

El portavoz de los acreedores recalca el daño reputacional que, a su juicio, está

provocando la estrategia de impagos: "Esto supone una enorme vergüenza para España, ya que daña su reputación internacional y socava la confianza de los inversores, que de esta forma terminan por entender que el Estado de Derecho en España es débil".

Asimismo, recuerda el elevado coste que ha supuesto para las arcas públicas la defensa jurídica desplegada por el Gobierno durante los últimos años. "El Gobierno español ha malgastado más de 100 millones de euros en litigar estos casos, y los ha perdido casi todos. Los sobrecostes legales y financieros superan los 500 millones. La deuda total ya está por encima de 2.300 millones y España debe hacer frente a estas obligaciones".

Las reclamaciones derivadas de los recortes retroactivos a las energías renovables han generado decenas de procedimientos arbitrales internacionales que se saldarán a favor de los inversores, quienes han registrado estas decisiones en los tribunales de países como Holanda, Bélgica, Australia, Singapur, Reino Unido o Estados Unidos.

La presión judicial, en aumento

En este contexto, North advierte de que la presión judicial podría intensificarse significativamente en los próximos meses si el Ejecutivo mantiene su negativa a satisfacer las cantidades adeudadas. "Estas deudas son ahora plenamente exigibles en muchos países. Las posibilidades de investigación, identificación de activos y posibles embargos se intensificarán rápidamente si España no paga voluntariamente".

En este sentido, Libertad Digital ya ha advertido de la posibilidad de que se adopten medidas de embargo similares en Estados Unidos, donde incluso la participación de la Selección Española en el Mundial de Fútbol puede quedar sujeta a acciones de este tipo.