Hacienda usará un software israelí para investigar a los contribuyentes

Hacienda se ha convertido bajo el mandato de Pedro Sánchez en una auténtica máquina de persecución hacia los contribuyentes. Si bien esto ya comenzó cuando Cristóbal Montoro era el ministro del ramo, de acuerdo con el bufete Amsterdam & Partners, el Ejecutivo sanchista "ha perfeccionado" las prácticas que el Fisco venía desarrollando desde el anterior Gobierno.

Así las cosas, el desarrollo tecnológico brinda a la Agencia Tributaria una oportunidad adicional de poner en marcha nuevas herramientas con las que estrechar el cerco contra los contribuyentes. Concretamente, la inteligencia artificial podría dotar al Fisco de unas capacidades recaudatorias sin precedentes. Por ello, Hacienda acaba de incorporar un nuevo software de análisis forense digital que cuenta con una gran capacidad para procesar información.

Pathfinder, el nuevo ‘software’ de Hacienda

Según detalla el diario Expansión, Hacienda acaba de incluir entre sus instrumentos dedicados a la investigación un software de análisis forense digital: Pathfinder. Esta tecnología, desarrollada por la firma israelí Cellebrite, podría convertirse en un arma fundamental para el Fisco a la hora de investigar y perseguir el fraude fiscal dada su gran capacidad para el procesamiento de información. No obstante, queda la duda de cuál será el límite de Hacienda.

Concretamente, según informa este medio de comunicación, la Agencia Tributaria habría adquirido distintas licencias para poder utilizar cuatro aplicaciones concretas que ofrece esta tecnología. De este modo, el Fisco podría trabajar con este software para tratar de establecer relaciones personales y societarias entre los contribuyentes, detectar palabras determinadas que puedan formar parte de una jerga específica y, además, clasificar grandes cantidades de documentos.

Ahora bien, Expansión subraya que, en cualquier caso, en el ámbito tributario el gran potencial que podría encontrar Hacienda en esta tecnología es su capacidad para cruzar datos. Al respecto, el medio destaca que estas funciones permiten cotejar información entre distintas investigaciones. De hecho, uno de los frentes en los que más podría servir esta tecnología a la Agencia Tributaria es el de las redes sociales, donde podría analizar las publicaciones de los contribuyentes.

‘Software’ de seguridad

De acuerdo con este mismo medio, este software no fue diseñado originalmente para investigar a los contribuyentes. En realidad, la principal finalidad con la que los desarrolladores diseñaron esta tecnología fue emplearla en el ámbito de la seguridad. Por ello, según informa Expansión, la unidad policial israelí Lahav 433, el servicio de seguridad interior Shin Bet, así como la unidad de tácticas especiales de Los Gedeonitas, fueron los primeros organismos que pudieron trabajar con esta tecnología.

En este sentido, este mismo medio detalla que este software se dedica a procesar grandes volúmenes de datos tras su obtención mediante diferentes instrumentos de extracción de información. Así, tras el volcado de la información, los algoritmos de IA que incorpora el software cruzan los datos para establecer patrones y anomalías.