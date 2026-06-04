Indignación en la hostelería por la idea de Bruselas de subir el IVA a los bares: "Sería una catástrofe"

Indignación entre los hosteleros después de que ayer miércoles la Comisión Europea aconsejara a España revisar los tipos reducidos del IVA que aplican bares, restaurantes y hoteles. La propuesta forma parte de las recomendaciones económicas del Semestre Europeo que Bruselas hace periódicamente país por país y se traduciría en una subida del actual IVA del 10% al tipo general del 21%.

A las puertas de que comience la temporada turística de verano, el secretario general de la patronal Hostelería de España, Emilio Gallego Zuazo, asegura en declaraciones a Libre Mercado que la idea de Bruselas "supone una frivolidad y una completa insensibilidad para un sector que es el principal soporte del turismo en nuestro país".

Zuazo pronostica que su aplicación tendría "un efecto boomerang terrible sobre los sectores ligados a la hostelería, como la agricultura, deteriorando nuestro superávit por cuenta corriente, que es de los pocos datos positivos que tenemos".

"Una catástrofe"

De cara al consumidor, Zuazo afirma que sería "imposible" que los empresarios pudieran asumir este incremento de once puntos en el IVA con cargo a sus cuentas de resultados. "Estamos ante una subida de impuestos directa para el ciudadano, que lleva años perdiendo poder adquisitivo. Y de eso debería hablar Bruselas, o de que España lleva tres años con los presupuestos prorrogados y sin consolidar su fiscalidad, y no de subirnos el IVA, que por otro lado, no es la primera vez que lo sugieren".

Para el secretario general de la patronal, esta subida fiscal "supondría un torpedo en la línea de flotación de un sector que llega a emplear a más de dos millones de personas" en España. En definitiva, "será una catástrofe" dice. Por ello, pide al Gobierno de Pedro Sánchez "que se pronuncie cuanto antes sobre esta recomendación, y que por supuesto, diga que no".

Además de esta nueva amenaza, el sector de la hostelería se enfrenta al aumento en el número de bajas laborales por enfermedad, que afectan a la mayoría de sectores, al aumento de vacantes sin cubrir, por la falta de demandantes de empleo, al aumento de costes energéticos y laborales (el Gobierno ha subido el SMI y las cotizaciones), y ahora, por último, al boom de la comida preparada.

El informe de Bruselas

En concreto, el informe de Bruselas critica que "entre las categorías donde se aplican tipos reducidos de IVA, destacan los restaurantes y los servicios de alojamiento por su elevado impacto presupuestario en medio de un efecto redistributivo muy limitado", por lo que insta a subir esta tributación.

"A diferencia de muchos Estados miembros, España también aplica tipos de IVA reducidos a la entrada a eventos deportivos y culturales" añadió la Comisión en su informe. En el mismo documento, Bruselas también sugirió la eliminación de la tributación conjunta en el IRPF y la subida del diésel.