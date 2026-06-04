La CNMC frena el afán recaudatorio de Aena y exige reducir las tasas aeroportuarias

Golpe de Competencia a Aena por la subida de las tasas aeroportuarias. A pesar de que la entidad pretende incrementar las tarifas que deben pagar las aerolíneas por operar en los aeropuertos españoles, la CNMC ha señalado en un informe que, en realidad, lo recomendable sería reducirlas. Así lo ha comunicado el organismo, que subraya que ha elaborado dicho informe a solicitud de la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Reducir las tasas aeroportuarias

La CNMC acaba de emitir su informe sobre el Documento de Regulación Aeroportuaria para el periodo 2027-2031 (DORA III), donde plantea una reducción tarifaria anual del 0,59% para los aeropuertos españoles. De este modo, tal y como destaca el propio organismo, "la propuesta difiere de la presentada por Aena, que contemplaba un incremento anual del 3,82% durante ese mismo periodo".

Así, la CNMC analiza la propuesta regulatoria que deberá aprobar el Consejo de Ministros antes del 30 de septiembre de 2026 y que fijará el marco económico y operativo de la red aeroportuaria española durante los próximos cinco años. De hecho, el organismo destaca que su propuesta para reducir las tasas anuales que afrontan las aerolíneas se basa en una serie de distintas modificaciones que deberían realizarse del plan DORA III.

Por un lado, el organismo insta a Aena a revisar al alza las previsiones de tráfico, pasando del 1,3% previsto por Aena al 2,2%. De este modo, se espera que "el número de pasajeros alcanzaría los 366,7 millones en 2031, frente a los 346,7 millones estimados".

Por otra parte, in su informe la CNMC también aconseja reducir los gastos de explotación en 741,5 millones de euros. Al respecto, el organismo subraya que "la propuesta de Aena plantea un crecimiento de costes muy superior al del tráfico, lo cual supondría asumir ineficiencias operativas que no estarían justificadas".

Asimismo, el informe exige también reducir el coste de capital del 9% al 7,4% "según criterios alineados con la regulación europea y con la práctica en otros sectores económicos regulados por la CNMC". De esta forma, el organismo destaca que "esta revisión adapta los ingresos por pasajero a las previsiones de evolución del tráfico y de los costes, y favores el mantenimiento de la competitividad de los aeropuertos españoles". De hecho, de acuerdo con la CNMC, "con los ajustes propuestos, el sistema aeroportuario español mantiene su sostenibilidad económica durante el periodo 2027-2031".