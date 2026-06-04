Desesperación de una agricultora de Almería ante los robos en el campo: "Necesito regar"

Los robos en el campo de Almería comprometen la viabilidad de las cosechas y extienden la indignación entre los productores locales. Los agricultores de la comarca de Poniente, especialmente en municipios como El Ejido, denuncian una situación de desamparo sistemático debido a la pérdida de materiales esenciales para el mantenimiento diario de las explotaciones hortofrutícolas. Esta falta de seguridad afecta de manera directa a la actividad técnica de los invernaderos en momentos críticos del ciclo de cultivo.

Pérdidas materiales en el sistema de producción

La sustracción de infraestructuras críticas como el cabezal de riego paraliza por completo la actividad de las explotaciones afectadas. Este tipo de robos impide el suministro hídrico y nutricional de las plantas, lo que pone en riesgo la producción restante de la campaña. "Ahora necesito regar porque tengo el cultivo que todavía no he terminado. Ahora ponte a buscar un cabezal, pídelo, y oye, ya no riego, ¿no?", denuncia la agricultora almeriense Andrea, técnica superior en Paisajismo y Medio Rural, tras sufrir el expolio de sus instalaciones en su finca de El Ejido. El retraso en la reposición de estos equipos especializados agrava el daño económico inicial derivado del valor de los materiales robados.

Exigencia de protección para el sector primario

El sector agrario almeriense vincula la continuidad de la actividad con la necesidad urgente de soluciones institucionales que frenen el vandalismo en las zonas rurales. Los afectados señalan que la delincuencia se ha convertido en una constante en la provincia de Almería, lo que genera un clima de desprotección e inseguridad entre los trabajadores del campo. "Los agricultores llevan muchísimo tiempo pidiendo más protección, más soluciones. Que los robos es que ya no paran, no cesan", afirma la productora, quien recalca la gravedad de que los asaltantes "van con todo" a las propiedades agrícolas de la región.

Viabilidad del abastecimiento de alimentos

La presión derivada de los asaltos constantes amenaza con provocar el abandono de la actividad por parte de los profesionales autónomos del campo. El sector recuerda la importancia estratégica de la agricultura para asegurar el suministro alimentario de la población frente a las dificultades logísticas y de seguridad actuales. "Hay que entender que la población sin agricultores no come. Sin campo no hay producto. Hay que empezar a valorar un poquito más el sector primario", concluye Andrea, alertando de que el ritmo de asaltos actual resulta insostenible para el tejido productivo almeriense.