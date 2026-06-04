La Justicia obliga a un empresario a pagar 21.686 euros a la empleada que despidió por robarle en su casa

El dueño de una clínica médica en Madrid ha sido condenado a tener que pagar 21.686,4 euros a una extrabajadora a la que despidió por haber entrado en su domicilio particular y haberla grabado rebuscando entre los cajones de su dormitorio, llegando incluso a robar dinero (algo reconocido por la propia trabajadora). El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a través de la Sala de lo Social, ha declarado el despido como improcedente.

Como decimos, el dueño de una clínica médica en Madrid tendrá que indemnizar a una extrabajadora suya con 21.686,4 euros o readmitirla (pagándole los salarios devengados desde el despido hasta la efectiva readmisión por un importe diario de 30,12 euros) después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid haya declarado el despido de esta trabajadora como improcedente. Esta sentencia se puede leer aquí.

La acusada registró sin permiso la habitación y robó dinero

Todo tiene su origen cuando esta trabajadora, que prestaba servicios como recepcionista en dicha clínica médica desde el 13 de noviembre de 2001, con un salario de 916,08 euros brutos mensuales a tiempo parcial (20 horas semanales), entró en el domicilio particular de su jefe (ubicado en el mismo inmueble que la clínica) y, ya en el dormitorio, registró la habitación portando incluso guantes.

Esto dice la sentencia en lo que se refiere a los hechos probados:

"La trabajadora con fecha 4 de marzo de 2024 a petición de la empleadora acudió al domicilio de la empleadora para cuidar de los animales domésticos de estos, mientras ellos estaban de vacaciones. Entró en el dormitorio privado del empleador y su cónyuge portando guantes, permaneciendo en ella alrededor de veinte minutos, abriendo armarios y cajones personales, revolviendo en el contenido de los mismos, revisando el contenido de cajas y estanterías con fines completamente ajenos a relación laboral".

La extrabajadora fue grabada y reconoció los hechos

El 15 de marzo de 2024 el empresario le dijo que la habían grabado rebuscando en los cajones del dormitorio y que les faltaba dinero, algo que la propia trabajadora reconoció pidiendo perdón y "refiriendo tener un problema y no poder contarlo en su casa. El empleador y su esposa dijeron a la actora que lo ocurrido no saldría de allí y que no emprenderían acciones penales. Le hicieron entrega de la carta de despido, de un documento redactado por ellos (acuerdo transaccional) que la actora leyó y firmó, y del documento de finiquito". En dicho documento la recepcionista reconocía la procedencia del despido.

A pesar de esto, la trabajadora impugnó el despido por la vía judicial. En primera instancia, el Juzgado de lo Social nº 16 de Madrid declaró procedente el despido disciplinario. Sin embargo, la extrabajadora interpuso un recurso de suplicación, por lo que el caso llegó al Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Reconoce los hechos pero declara el despido como improcedente

El TSJM ha declarado improcedente el despido por un defecto de forma, ya que la empresa no cumplió el procedimiento obligatorio establecido en el artículo 60 del "Convenio Colectivo del sector de establecimientos sanitarios de hospitalización, asistencia, consultas y laboratorios de análisis clínicos de la Comunidad de Madrid", que exige la apertura de un expediente contradictorio previo antes de imponer una sanción por falta muy grave.

Es decir, el tribunal reconoce que los hechos de los que se acusaba a la extrabajadora están probados, pero que su despido no se llevó a cabo por los cauces legales establecidos, por lo que condena al empresario a tener que readmitir a la extrabajadora pagándole los salarios que le debe o a tener que pagarle una indemnización de 21.686,4 euros.