La sequía en las grandes llanuras de EEUU obliga a sacrificar los rebaños: "Nunca había visto algo así"

La sequía que golpea desde hace meses a las Grandes Llanuras del oeste de Estados Unidos está provocando una situación cada vez más preocupante para agricultores y ganaderos. La falta de lluvias ha secado pastos, ha reducido las reservas de agua y ha disparado los costes de alimentar al ganado hasta el punto de que muchos productores están optando por una medida drástica: sacrificar parte de sus rebaños para evitar pérdidas aún mayores.

Desde Colorado y Kansas hasta Nebraska, Wyoming o Montana, los testimonios recogidos por medios especializados reflejan un escenario poco habitual incluso para una región acostumbrada a convivir con periodos secos. "Nunca había visto algo así", resume uno de los productores entrevistados por el portal especializado AgWeb, que describe pozos agotados, cultivos arruinados y forraje escaso y caro para alimentar al ganado.

Esto deja a muchos rancheros ante una elección difícil: asumir costes cada vez más elevados o reducir el tamaño de sus explotaciones. Y la mayoría está optando por lo segundo. Por eso, las ventas de ganado se han acelerado en las últimas semanas. Y esto, a largo plazo, sólo significa un aumento del precio de la carne para los consumidores estadounidenses. Si las cabañas ganaderas se reducen para disminuir el consumo de agua y alimento y se sacrifica a las madres, el año que viene nacerán menos terneros.

Pérdidas en los cultivos de invierno

La crisis no afecta únicamente a la ganadería. Los cultivos de trigo de invierno, una de las producciones más importantes de las Grandes Llanuras, también están sufriendo importantes pérdidas. En algunas zonas, las cosechas presentan rendimientos muy inferiores a los habituales por la escasez de precipitaciones justo durante las fases críticas del cultivo.

Según datos oficiales, más del 60% de los estados continentales de Estados Unidos se encuentra actualmente bajo algún grado de sequía, una cifra que da idea de la magnitud del problema. Aunque algunas regiones han recibido lluvias recientes, hay zonas agrícolas del oeste y del centro del país que continúan registrando condiciones extremadamente secas.

Para muchas explotaciones familiares, la preocupación ya no es cuánto ganarán este año, sino si podrán mantener la actividad hasta la próxima campaña.