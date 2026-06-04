Los agujeros del mediocre plan económico con que Enrique Riquelme reta a Florentino

Enrique Riquelme ha presentado su candidatura a la presidencia del Real Madrid con un programa centrado en hacer promesas de gasto volcadas en los socios, caso de una rebaja del 50% en la cuota anual que pagan los titulares del club, así como la ampliación del número de abonados del estadio Santiago Bernabéu mediante el sorteo de 10.000 nuevos carnets o la construcción de una "Ciudad del Socio" en los terrenos de la entidad merengue en Valdebebas.

El problema es que el candidato no ha acompañado ninguna de estas propuestas de una memoria económica, como tampoco ha esbozado un plan de viabilidad ni ha divulgado una sola hoja de cálculo que detalle cómo pretende acometer la financiación de su programa.

Lo que sí cabe hacer, sobre la base de los datos públicos que conocemos y a partir de referencias fiables del mercado futbolístico, es una estimación razonable del coste de cada promesa lanzada por Riquelme. Y, hecho este ejercicio, lo cierto es que el resultado es revelador y arroja un panorama financiero muy lejano de la disciplina y el rigor que han caracterizado la gestión del club bajo mandato de Florentino Pérez.

Socios y abonados

La propuesta más publicitada de Riquelme —una rebaja del 50% "en los abonos", como han titulado varios medios— es en realidad una reducción de la cuota de socio, que es una figura distinta y bastante más barata que el abono de estadio. El pago en cuestión se sitúa en torno a los 174 euros anuales por adulto, mientras que el abono, que da acceso a los partidos en el Bernabéu oscila entre los 305 y los 3.211 euros por temporada, según zona y modalidad. Son dos conceptos diferentes: se puede ser socio sin ser abonado.

Riquelme sí ha cifrado el impacto de esta medida en "siete millones de euros", un cálculo que resulta más o menos coherente con una rebaja del 50% sobre la cuota de membresía de los aproximadamente 100.000 socios del club. El ahorro real para el socio sería de unos 7 euros al mes, mientras que el gasto principal, que es el abono que permite asistir al estadio, seguiría inalterado.

Lo que sí tiene un impacto económico sustancial es la otra promesa del programa: un sorteo ante notario para adjudicar 10.000 nuevos abonos entre socios que están en lista de espera —y todo ello con la vocación declarada de seguir ampliando el número de abonados a largo plazo.

El razonamiento es sencillo. El Bernabéu tiene una capacidad de unos 81.000 asientos, de los que aproximadamente 62.000 están ocupados por abonados. Los restantes —en torno a 19.000— se venden como entradas individuales a precio de mercado. El precio oficial de taquilla en LaLiga oscila entre 75 y 195 euros por partido, con una media ponderada razonable de 120-130 euros. El abonado paga el equivalente a unos 45-55 euros por partido según zona. La diferencia por asiento —el coste de oportunidad de convertir taquilla en abono— ronda los 70-80 euros por partido.

Aplicando esa diferencia a 10.000 nuevos abonados y 19 partidos de Liga, la pérdida anual solo en LaLiga asciende a entre 15 y 20 millones de euros. Sumando los partidos de Champions en casa, la cifra total se sitúa en el entorno de los 20-25 millones anuales. Sumados a los 7 millones de la cuota, el impacto recurrente total del programa sobre los ingresos del club ronda los 25-30 millones de euros al año.

La Ciudad del Socio o el MID

El proyecto central de Riquelme es la transformación de las 40 hectáreas sin desarrollar de Valdebebas en una suerte de club social, con 84 instalaciones deportivas, un hotel, un centro acuático, un pabellón multiusos para baloncesto y conciertos con capacidad para 15.000 personas, zonas de restauración y una suerte de plaza o ágora madridista.

Estimaciones basadas en los precios de mercado de este tipo de desarrollos permiten acotar el rango de costes que acarrea esta propuesta. El pabellón, comparable al Movistar Arena, costaría entre 180 y 350 millones de euros. El hotel, entre 60 y 120 millones según categoría. Las instalaciones deportivas y zonas de uso social, entre 100 y 250 millones adicionales. En efecto, el rango es muy amplio, dependiendo del control de costes y de lo lejos que quiera llegar el equipo de gestión del club, pero la horquilla de 280 a 500 millones se puede acotar en torno a una estimación central razonable de 350 millones.

Riquelme no ha explicado si esa inversión correría a cargo del club, de socios privados externos, de financiación bancaria o de alguna fórmula mixta. Tampoco ha explicado cuánto aumentarían los gastos operativos del club o si las cuotas de socios se verían modificadas a cambio de acceder a estos servicios.

El problema no es solo lo que el programa costaría, sino lo que haría imposible. Los terrenos que el candidato quiere destinar a su Ciudad del Socio son exactamente los mismos sobre los que Florentino Pérez pretende desarrollar un proyecto de escala radicalmente diferente: el Madrid Innovation District (MID).

Fruto de un protocolo firmado en diciembre de 2025 entre el club y la Comunidad de Madrid, el MID prevé transformar 85 de las 120 hectáreas de la Ciudad Real Madrid en Valdebebas en un polo tecnológico de referencia europea. La inversión total prevista para su construcción asciende a 1.300 millones de euros, de los cuales los blancos no aportarían ni un céntimo.

Según un informe de PwC encargado para el proyecto, el MID generará alrededor de 1.200 millones de euros anuales y aportará más de 23.000 puestos de trabajo permanentes. Estos terrenos, valorados actualmente en unas pocas decenas de millones de euros, podrían multiplicar su valor contable entre cinco y diez veces con el mero cambio de uso de deportivo a terciario.

Pero la Ciudad del Socio y el MID no son proyectos compatibles. Construir lo primero implica renunciar a lo segundo, o cuando menos reducirlo a una fracción de lo previsto. No obstante, Riquelme no ha mencionado este coste de oportunidad en ningún momento de su presentación.

Sobre el capital externo

El candidato ha hecho de la defensa de la propiedad social del club uno de los ejes de su discurso. "El Madrid no se venderá", ha repetido. Pero la apertura selectiva a capital externo que estudia la actual directiva no implica, en ningún caso, transferir el control del club a terceros, sino monetizar activos concretos a través de vehículos instrumentales, como ya hizo el club en 2022 cuando vendió el 30% de los ingresos del negocio del estadio, excluyendo los abonos, en un acuerdo con Sixth Street y Legends a cambio de 360 millones de euros. Tal operación no privó a los socios de ningún derecho y permitió financiar las obras del Bernabéu en condiciones ventajosas sin aumentar la deuda estructural del club.

En este sentido, el siguiente movimiento que estudia la directiva va en la misma dirección y pasa por la venta de aproximadamente un 5% de una filial mercantil que canalizaría el negocio comercial del club (patrocinios, estadio, retail...), todo sin tocar la naturaleza asociativa de la matriz ni los derechos de los socios.

A los precios de mercado actuales, esa operación podría suponer una inyección de cerca de 400-500 millones de euros, según estimaciones publicadas anteriormente por Libre Mercado. Entre los inversores que han mostrado interés figuran el propio fondo Sixth Street o la familia de Bernard Arnault, accionista mayoritario del conglomerado de lujo LVMH.

Riquelme descarta de entrada esa vía. Al hacerlo, no protege al socio de nada: le priva de una herramienta de financiación que no le costará un solo derecho, pero sí le reportaría medio millar de millones.

Absurdas críticas al Bernabéu

Enrique Riquelme también se ha mostrado crítico con la reforma del Bernabéu, pero en ningún momento ha puesto encima de la mesa el hecho de que dicha actuación fue financiada con préstamos a largo plazo firmados con JP Morgan y Bank of America que regulan unos tipos de interés de entre el 1,53% y el 2,5%, con un horizonte de pago a casi 30 años.

Puesto que ha sido estructurada fuera del balance ordinario del club, la deuda de la reforma se mantiene como una partida separada, de tal manera que la deuda neta del club, excluyendo el proyecto del estadio, era de apenas 12 millones de euros al cierre de 2025. Por otro lado, la carga financiera de esta inversión extraordinaria, unos 44 millones anuales en intereses una vez activada la amortización, representa menos del 4% de los ingresos totales del club. Una operación bien diseñada, no un lastre.

Antes de las obras, el Real Madrid generaba en torno a 120 millones de euros anuales en concepto de matchday, según los datos históricos de Deloitte. En las temporadas 2023-24 y 2024-25, estos ingresos superaron los 230 millones de euros, muy por encima del segundo club con mejor resultado, el PSG, que captó 170 millones. La previsión de Florentino Pérez cuando arrancaron las obras en 2019 era generar 150 millones adicionales al año, pero la realidad ha superado esa estimación en cuestión de unas pocas temporadas.

La lógica es la contraria a la de Riquelme: maximizar el valor por asiento, atraer al visitante internacional, explotar el recinto los 365 días del año. Una estrategia que no expulsa al socio del club, pero que reconoce que el estadio es un activo cuya rentabilidad marginal depende de precio, no de volumen de abonados. Frente a esta evidencia, Riquelme simplemente ha criticado el "tener que hacer colas de espera de diez minutos para comprar un bocadillo", pero no ha tomado en cuenta ninguno de los avances de fondo que ha propiciado el nuevo estadio.

Además, como avanzó este diario, la justicia acaba de resolver un caso que permitirá al Real Madrid la recuperación del nuevo Skybar, una zona VIP que aportará hasta 30 millones al año, generando aún más ingresos extraordinarios para el club merengue.

A modo de resumen

El programa de Riquelme apunta en sentido contrario en cada uno de los ejes de crecimiento que ha fijado Florentino. Bloquea el MID, rechaza la entrada de capital externo, sustituye taquilla de mercado por abonos artificialmente baratos y anuncia infraestructuras sin retorno detallado.

El precio supera los 25-30 millones anuales en impacto recurrente sobre ingresos derivado de las decisiones sobre cuotas y abonos, un promedio de 350 millones de gastos extraordinarios sin financiación explicada para sacar adelante la Ciudad del Socio, los 400-500 millones que dejaría sobre la mesa al cerrar la puerta a inversores interesados en el 5% de los ingresos mercantiles y el coste de oportunidad de un proyecto como el MID que podría aportar 1.200 millones anuales al PIB regional y varios cientos de millones al club.