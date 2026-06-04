Los flamencos destrozan los arrozales recién sembrados: "Al que le pilla, le deja hecho polvo"

Los flamencos han vuelto a llenar de color rosa los humedales de la Albufera valenciana. Su presencia constituye una de las imágenes más características del parque natural y un atractivo para visitantes y aficionados a la naturaleza. Sin embargo, para muchos agricultores el regreso de estas aves supone un grave perjuicio económico porque provocan graves daños a los arrozales.

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) ha denunciado los primeros 'ataques' de la campaña en los campos recién sembrados. Según la organización, aunque los flamencos no se alimentan de las plantas de arroz, su forma de buscar alimento en el agua termina afectando gravemente al cultivo: "Patean la tierra, escarban con el pico y sacan las raíces".

Los agricultores afectados aseguran que las pérdidas pueden alcanzar el 100% de algunas parcelas. En esos casos, la única alternativa es volver a sembrar para no perder toda la cosecha anual.

"Una bandada de un centenar de flamencos ha destrozado en poco tiempo parcelas de arroz prácticamente enteras. Puede que no haya tantos flamencos como otros años, pero al agricultor que le pilla, le deja hecho polvo", explica José Felip, delegado de AVA-Asaja en Sollana y uno de los productores afectados.

La organización agraria reclama a la Generalitat Valenciana la creación de un sistema de compensaciones para los productores afectados y pide además una revisión de las condiciones del seguro agrario, que solo cubre los siniestros provocados por fauna salvaje cuando la planta está más crecida. "La mayoría de los arrozales que están sufriendo daños de flamencos aún no han alcanzado esa etapa tan avanzada del cultivo —las plantas apenas llegan al nivel del agua— de modo que quedan fuera de la cobertura del seguro".

El responsable de la sectorial del arroz de AVA-Asaja, José Pascual Fortea, considera que el actual sistema resulta injusto porque "toda la sociedad se beneficia de la presencia de los flamencos en el parque natural y el coste corre a cargo únicamente del bolsillo de los arroceros".

La polémica llega además en un momento especialmente delicado para el sector. Los agricultores denuncian que el incremento de costes de producción —desde el gasóleo agrícola hasta los fertilizantes, las semillas o la mano de obra— reduce cada vez más los márgenes de rentabilidad. En ese contexto, tener que replantar parcelas enteras por los daños de la fauna salvaje supone un gasto añadido que muchos productores consideran difícil de asumir.