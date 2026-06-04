España no es Bad Bunny, ni siquiera está para entrar en "La Casita"

Es polémico estos días en España el indiscutible éxito que Benito Antonio Martínez Ocasio está cosechando en sus conciertos en Madrid. Bad Bunny, que es como se conoce al artista, ha colocado sus bailes provocativos y sus letras a medio vocalizar en lo más alto del firmamento artístico. Aparecer con él o ir a sus conciertos se ha convertido en algo aspiracional, no solo para sus seguidores, sino para todo aquel que quiera ser algo en España.

En sus conciertos, también en los 10 que está dando en Madrid, Bad Bunny monta una recreación de lo que sería su casa en Puerto Rico. Se sitúa en mitad del escenario, y allí invita a personajes famosos y conocidos de cada país que visita. Estos días estamos viendo en La Casita a influencers como Ibai Llanos, o actrices como Ester Expósito o María León. También a empresarias como Marta Ortega. Además, cuentan que hay "reclutadores" que van buscando mozas y mozos de buen ver entre el público para invitarlas a la casita. Así, gritos como "¡Bad Bunny llévame a la casita!" son recurrentes entre las chicas que acuden a sus conciertos.

Más allá de la polémica que protagonizan aquellas que se quitan la camiseta de feministas para menear el pandero en la casita de Bad Bunny, aparecer junto al artista se ha convertido en una aspiración para toda aquella famosa o influencer que quiere ser alguien. Dicho de otra manera: Si Bad Bunny no te invita a La Casita es que no cuentas. Y de ahí que veamos en redes sociales una procesión de chicas monas que se fotografían en la grada de los conciertos del artista, desoladas por no haber sido invitadas.

Como una influencer que se acicala esperando la llamada de Bad Bunny, el Gobierno español presume de modelito en lo económico. Que si creamos más empleo que nadie en Europa, que si crecemos diez veces más que Alemania, que si nuestra regularización masiva garantizará las pensiones, que si hemos conseguido que los españoles se enriquezcan más que nadie desde 2018… Carlos Cuerpo y Pedro Sánchez se afanan por escoger el outfit más favorecedor y la pose más estudiada, como si fuéramos una de las influencers escogidas para La Casita. Pero nada más lejos de la realidad.

El problema que tenemos en España es que ni el crecimiento, ni el mercado laboral, ni los salarios, ni el poder adquisitivo, ni la regularización masiva nos colocan en el club de los elegidos, en el club de los países ricos, en el club de la casita. No.

Sánchez presume de crecer 10 veces más que Alemania, pero nuestra renta per cápita cada vez se aleja más de la media de la UE. Como decía el profesor Rotellar en Con Ánimo de Lucro, que Alemania solo suba del sexto piso al séptimo no significa que esté por debajo de una España que pasa del sótano 10 a la planta baja.

Que Yolanda Díaz presuma de crear más empleo que nadie en la Unión Europea no deja de ser una ilusión que esconde una precarización brutal del mercado laboral, y un empobrecimiento galopante de cada vez más capas de población.

Si el crecimiento del PIB fuera la panacea para compararnos, qué dirán Guyana, Etiopía o Ruanda, auténticos campeones del crecimiento del PIB desde 2018, ¿acaso se vive mejor en Etiopía que en España? Pues bien, ni Ruanda ni Guyana estarán invitados a La Casita de las mejores economías del mundo. España, tampoco. Se tendrá que conformar con afinar la pose para la foto desde el tercer anfiteatro al ritmo de "Tití me preguntó".