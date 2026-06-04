Madrid lidera la innovación y el emprendimiento: "Se ha convertido en un oasis a pesar del Gobierno de Pedro Sánchez"

Hoy hemos tenido la suerte en Con Ánimo de Lucro, el privilegio de hacer el programa desde La Nave, el espacio elegido por la Comunidad de Madrid para celebrar el South Summit, el foro de emprendimiento e innovación más grande de toda Europa. Comenzó ayer, se clausura mañana y en estos tres días pasarán por aquí más de 600 ponentes internacionales y más de 20.000 emprendedores.

También la Comunidad de Madrid está presente con un stand repleto de actividades donde se va a mostrar cómo la Administración usa la inteligencia artificial para mejorar los servicios públicos. Dentro de las actividades de este stand, por ejemplo, veremos a siete municipios madrileños —Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares, Leganés, Móstoles, Las Rozas, Alcobendas y Pozuelo de Alarcón— que tienen en marcha proyectos innovadores que, lo crean o no, ya están cambiando el mundo.

La irrupción de la inteligencia artificial no es que esté llamada a cambiarlo todo, sino que ya lo está haciendo. A nivel financiero y económico, imagínense cuál puede ser el impacto de la salida a bolsa de SpaceX, valorada en 1,7 billones —con b— de dólares, OpenAI, valorada en 500.000 millones, y Anthropic, valorada en casi un billón de dólares. La cantidad de liquidez que van a drenar estas compañías en el mercado ya va a resultar revolucionaria y va a mover la aguja de unos índices ya extraordinariamente caros y ponderados a la tecnología y la inteligencia artificial.

A nivel práctico, la IA está cambiando nuestra forma de relacionarnos con la tecnología y de desarrollar nuestras acciones cotidianas. Aquí, en el South Summit, vamos a asistir, a ser testigos y a comprobar hasta qué punto nuestra vida y nuestros negocios van a estar condicionados de una manera o de otra por la inteligencia artificial, la tecnología y las soluciones innovadoras que aquí se están incubando y creciendo.