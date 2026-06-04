Varapalo del Supremo al Gobierno: le obliga a revelar datos clave sobre el cierre nuclear

Mientras sigue en el aire el futuro del parque nuclear español, que depende de si el Ejecutivo acepta la petición de prórroga de Almaraz, nucleares y Gobierno mantienen desde hace meses un enfrentamiento en los tribunales por la denominada tasa Enresa, la que pagan las propietarias anualmente para sufragar el futuro desmantelamiento y la gestión de los residuos radiactivos cuando se produzca el cierre.

En 2024, el Gobierno enterró definitivamente el proyecto para construir un almacén único de residuos en la localidad conquense de Villar de Cañas para decantarse por una solución alternativa, la de construir almacenes individualizados en cada central a la espera de que esté listo el almacén eterno en unas décadas. Alegando la falta de "consenso social", el Ejecutivo optó por una solución más cara y técnicamente peor, según los expertos. Para sufragar el sobrecoste, de más de 2.000 millones de euros, el entonces Ministerio de Teresa Ribera decidió elevar un 30 por ciento la tasa Enresa. El sector reaccionó con indignación ante una subida que se sumaba a los impuestos y en medio del debate sobre su continuidad y viabilidad económica. La subida, denunciaban, rompía el pacto de 2019 que fijó el calendario de cierre y estipuló que la tasa no subiría más de un 20 por ciento. Por otro lado, señalaban que el cambio de solución para los residuos era "una decisión política y no técnica".

El enfado de las propietarias pasó de las declaraciones a los tribunales: el sector presentó un total de tres recursos ante el Tribunal Supremo. Uno de ellos, contra el séptimo Plan de Residuos Radiactivos que consagra el plan de cierre y sus "costes mal calculados". Otro, contra la cesión gratuita de los terrenos y edificios ya construidos para el fallido almacén de Villar de Cañas. Y el último, contra el Real Decreto 589/2024 que fijaba la tasa Enresa. Todos ellos siguen su curso, señala el sector, y sobre este último hubo novedades hace unos días, como adelantó El Periódico y confirmó Libertad Digital: el alto tribunal dio la razón a las empresas en su petición de que el Ejecutivo incorporara a la causa información exhaustiva sobre cómo se había calculado el sobrecoste del proyecto y sobre la gestión del fondo acumulado para el futuro desmantelamiento, que asciende a unos 8.000 millones de euros.

En el auto, el tribunal acata la petición de Endesa de que el Ejecutivo, a través de la empresa de gestión de residuos, Enresa, incorporara a la causa "documentación e información relevantes para la adecuada resolución del litigio", con el fin de resolver si el Ejecutivo había "calculado debidamente" la denominada tasa "ante la supuesta necesidad de hacer frente al incremento de costes". Endesa, que pide la anulación del decreto, alegó que era necesaria documentación extra para esclarecer los hechos y determinar entre otras cosas si se habían calculado bien los costes sobre los residuos de la clausurada central de Garoña o los rendimientos financieros del fondo. El abogado del Estado, que ha venido rechazando las peticiones de información, no consiguió ofrecer "argumentos que permitan considerar las pruebas documentales referidas como innecesarias".

Tras la decisión del Supremo, Enresa deberá entregar antes de un mes, entre otros datos, el "detalle anualizado de los sobrecostes" cifrados en 2.124.914.000 euros de sustituir el almacén centralizado por almacenes individualizados en cada central, el desglose anual y por central de los costes "de la celda caliente y del correspondiente laboratorio" que cada central deberá construir para inspeccionar bidones en el caso de que sea necesario y detalles sobre el dinero existente en el fondo, desde las "variaciones por cartera" a la "rentabilidad de cada uno de los productos" que conforman la inversión desde 2010 a 2024.

También se solicitan entre otras cosas "documentos obrantes en el expediente administrativo" del real decreto, entre ellos las diferentes versiones del Estudio Ambiental Estratégico y del séptimo Plan de Residuos Radiactivos que se manejaron hasta adoptar su versión definitiva.