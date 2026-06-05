El desastre de Sánchez en la vivienda: "Allá donde se aplica, la Ley de Vivienda destroza el mercado"

Quien pretenda analizar la crisis actual del mercado inmobiliario español como un fenómeno aislado, simplemente no entiende nada de economía o, peor aún, nos quiere engañar. Lo que estamos viviendo no es un bache temporal; es la consecuencia directa, matemática e inevitable de un proceso sistemático de empobrecimiento al que el Gobierno del PSOE y sus socios han sometido a España.

Los datos que hoy publicamos en Libre Mercado son, sencillamente, escalofriantes. El número de embargos de viviendas se ha disparado más de un 38% en tan solo un año. Detrás de las frías estadísticas del INE —que cifran en más de 3.300 las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales en el primer trimestre de 2026— se esconden miles de tragedias familiares. Familias de carne y hueso que se ven expulsadas de sus hogares porque ya no pueden estirar más un presupuesto doméstico asfixiado.

Para colmo de males, el régimen sanchista se llena la boca hablando de "justicia social" mientras destruye la base de la clase media: la propiedad privada. Según la Encuesta Financiera de las Familias, la vivienda en propiedad en España ha caído a mínimos de hace más de medio siglo, situándose apenas en el 70,6%. Nos están convirtiendo, a marchas forzadas, en un país de siervos y arrendatarios dependientes del favor estatal.

¿Y cuál es la raíz de este drama? Aunque el presidente del Gobierno se empeñe en negarlo desde su realidad paralela, los españoles somos hoy sustancialmente más pobres. La productividad está absolutamente estancada y los salarios reales no dan más de sí. Mientras tanto, el coste de la vida ha subido más de un 20% desde 2019. Es decir, el dinero vale menos, los impuestos son más altos y los precios devoran las nóminas. Si a este cóctel de empobrecimiento le sumamos el desastroso balance de una Ley de Vivienda sectaria —que ha hundido la oferta de alquiler un 30% y disparado los precios un 31%—, el resultado es la tormenta perfecta.

A las familias no les embargan la casa por capricho. Les quitan la vivienda porque la inflación galopante impuesta por las políticas fiscales de Moncloa les ha arrebatado el 20% de su poder de compra. Construir en España se ha vuelto una gesta heroica debido a la burocracia y la inseguridad jurídica, provocando que el embargó de viviendas nuevas suba un insultante 98%.

En definitiva, la deriva del mercado inmobiliario es el espejo ineludible de la decadencia económica de la era Sánchez. No es falta de regulación; es exceso de socialismo. El colapso del derecho a la vivienda y el repunte de los desahucios financieros no son fallos del mercado, sino las facturas pendientes de un Gobierno que ha preferido saquear a los ciudadanos antes que permitir la creación de riqueza.