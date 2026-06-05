El IMV se dispara en España y llega a 2,63 millones de subsidiados

Si de algo nos tiene acostumbrados este Gobierno de Pedro Sánchez es, al mismo tiempo que presume de que la economía española "está mejor que nunca" o de que "España es el motor de Europa", de congratularse porque cada vez haya más personas viviendo de una prestación de subsistencia como el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que no deja de crecer y que, de esta forma, pone en entredicho el buen momento económico del que presume el Ejecutivo.

De acuerdo con los últimos datos que corresponden al mes de mayo, el IMV llegó el mes pasado a 862.859 hogares en toda España, beneficiando a un total de 2.631.545 personas. En comparación con el mes anterior, el IMV ya llega a 48.531 personas más, ya que en abril se llegó a 846.454 hogares y se beneficiaron de esta prestación un total de 2.583.014 personas.

El IMV ya llega a 2,63 millones de personas

Si comparamos con enero de este mismo año, esta prestación llega a 189.870 personas más, ya que a principios de año se beneficiaban un total de 2.441.675 personas del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que convivían en 798.312 hogares. Entre enero y mayo, el número de beneficiarios ha crecido un 7,78%.

Este aumento en el número de beneficiarios desde enero hasta mayo también ha hecho que el gasto mensual en el IMV haya pasado de 457,7 millones de euros en enero a 500,1 millones de euros en mayo. Es decir, el gasto mensual en el IMV ya supera los 500 millones de euros y es de esperar que siga creciendo esta cifra conforme aumente el número de beneficiarios, que sólo entre el mes de abril y mayo ha crecido en casi 50.000 personas. Otro dato importante que deja la última nómina es que el gasto acumulado en el IMV desde su puesta en marcha en junio del 2020 es ya de 20.831 millones de euros.

El coste mensual supera los 500 millones de euros

De repetirse en los próximos siete meses un gasto similar al del mes de mayo (500,1 millones de euros), tendríamos que el gasto total en 2026 en el IMV rondaría los 5.922 millones de euros, después de que en enero el gasto fuera de 457,72 millones de euros, en febrero de 472,2 millones de euros, en marzo de 495,59 millones de euros y en abril fuera de 497,15 millones de euros. Es decir, el gasto total en 2026 podría rondar los 6.000 millones de euros.

Por otro lado, desde junio de 2020 hasta mayo del 2026, se han contabilizado un total de 4.138.064 solicitudes para cobrar el IMV, de las cuales 1.232.829 han sido aprobadas y aún quedan pendientes de gestión un total de 83.682 solicitudes (como se puede ver aquí). Es decir, la tasa de aprobación de esta percepción ronda el 30%.

Sólo el 37,24% de las solicitudes son denegadas

En esta línea, un 20,4% de las solicitudes (843.975 solicitudes) no fueron admitidas por incumplimiento de los requisitos económicos, al no encontrarse en situación de vulnerabilidad. Otro 10,26% (424.852 solicitudes) fueron canceladas o anuladas, lo que significa que:

la solicitud no incluye la acreditación de todos los requisitos exigidos, la solicitud contiene algún error que impide técnicamente continuar su trámite, o ya existe una prestación reconocida para el mismo beneficiario o beneficiarios.

Solo el 37,24% del total (1.541.124 solicitudes) han sido denegadas tras haber sido tramitadas correctamente. En cuanto al perfil de los titulares del IMV, de los 862.859 titulares del mes de mayo el 82,5% son españoles (711.892 personas) y el 17,5% restante son extranjeros (150.679 personas).

Así pues, lo que deja esta última nómina es que el IMV ya cuesta más de 500 millones de euros al mes y que el número de beneficiarios supera los 2,6 millones de personas, una cifra que cada mes que pasa se hace más grande y que entre abril y mayo ha crecido en casi 50.000 personas. Esto vuelve a contradecir al propio Gobierno, que se felicita a sí mismo por el hecho de que esta prestación llegue cada vez a más personas.