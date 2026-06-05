Expertos e industria piden acelerar la reindustrialización para reforzar la autonomía estratégica de España

La industria española reclama una estrategia común que permita reforzar la competitividad del país y avanzar hacia una mayor autonomía estratégica en un contexto marcado por la transformación tecnológica, la transición energética y las tensiones geopolíticas internacionales.

Esta ha sido una de las principales conclusiones del VIII Congreso Iberoamericano de Ingeniería y Tecnología (Cibitec26), celebrado esta semana en Madrid bajo el lema 'Reindustrialización, competitividad y autonomía estratégica', y que reunió a cerca de 900 participantes y más de 90 representantes empresariales, institucionales y tecnológicos.

Durante el encuentro, los expertos coincidieron en que el fortalecimiento de la base industrial española será determinante para reducir dependencias externas, garantizar el acceso a tecnologías y recursos estratégicos y mantener la capacidad de decisión económica del país en los próximos años.

El presidente de la Fundación Industria y decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid (Coiim), Fabián Torres, defendió la necesidad de impulsar una nueva etapa de reindustrialización sustentada en la competitividad, la capacidad tecnológica y la autonomía estratégica. Además, destacó el papel de la industria como elemento de estabilidad, innovación y resiliencia económica.

Uno de los aspectos más destacados del Congreso fue el consenso alcanzado sobre la necesidad de disponer de una energía competitiva, segura y descarbonizada para impulsar el desarrollo industrial. Las sesiones dedicadas al hidrógeno, el biometano, la valorización energética de residuos, la electrificación de la economía y las tecnologías nucleares coincidieron en señalar que la transición energética debe contribuir al mismo tiempo a reducir emisiones, reforzar la seguridad de suministro y mejorar la competitividad empresarial.

En este ámbito, el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, aseguró que España cuenta con una oportunidad diferencial para liderar una nueva etapa industrial gracias a la disponibilidad de recursos energéticos.

El Congreso también analizó el impacto de la digitalización, la inteligencia artificial y la computación cuántica en la actividad industrial. El consejero delegado de Siemens España, Fernando Silva, reclamó acelerar la adopción de estas tecnologías para cerrar la brecha entre las necesidades de la industria y la velocidad de aprendizaje, y defendió la oportunidad de convertir a España en un centro de infraestructura digital de referencia en Europa.

Los participantes abordaron asimismo la necesidad de reforzar el talento técnico y las vocaciones STEM para responder a las demandas de la nueva industria, así como el papel que puede desempeñar la industrialización de la construcción para contribuir a aliviar la crisis de vivienda mediante modelos más eficientes, escalables y productivos.

Las conclusiones de Cibitec26 apuntan a que la reindustrialización española requerirá una combinación de innovación tecnológica, capacidad productiva, disponibilidad energética y formación de profesionales cualificados para afrontar los retos económicos y sociales de las próximas décadas.