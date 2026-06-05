La carrera con sueldos por encima de la media, alto nivel de empleo y nota accesible

Una de las cuestiones más difíciles para los alumnos es precisamente qué carrera escoger. Además de la vocación y las aptitudes, las posibilidades de desarrollo y las condiciones laborales resultan elementos a tener en cuenta en dicha elección. Por ello, informarse correctamente sobre las diversas opciones es clave.

El programa Kilómetro Cero de la emisora esRadio ha entrevistado al director de la Escuela Técnica Superior de Edificación (Etsem) de la Universidad Politécnica de Madrid, Antonio Ros Serrano, para dar a conocer las características del Grado en Edificación. Una carrera que, tal y como confirma Ros, destaca por tener "una nota accesible (entre el 5 y el 9 dependiendo de la universidad), unos sueldos superiores a la media y un alto nivel de empleo".

Según los últimos datos sobre la evolución laboral de los graduados universitarios publicados por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, los titulados en Arquitectura Técnica y Edificación alcanzan una base media de cotización de 34.341 euros apenas cuatro años después de terminar la carrera. Una cantidad que supera incluso la de quienes estudian fundamentos de Arquitectura (29.932 euros). Además, se sitúa por encima de la media salarial de los graduados universitarios españoles, que es de 32.218 euros. Ros, también vocal de la Junta de Gobierno de Aparejadores Madrid, explica que este hecho es "posible gracias a la alta demanda de arquitectos técnicos y aparejadores por parte de diversos ámbitos relacionados con la construcción".

Ros también confirma que el sector necesita profesionales especializados debido al "auge de la rehabilitación energética, la sostenibilidad, la industrialización de la construcción y la modernización del parque inmobiliario". En este contexto, arquitectos técnicos y aparejadores se han convertido en "perfiles cada vez más reclamados por constructoras, promotoras, ingenierías y consultoras". Ámbitos en los que realizan funciones relacionadas con la "rehabilitación, la eficiencia energética, la promoción o la dirección de obra".

Respecto a la formación que imparten en la Escuela, su director destaca la enseñanza de la metodología digital utilizada para diseñar y gestionar edificios en 3D denominada Building Information Modeling (BIM). En este sentido, remarca que la Etsem cuenta "con el título de experto en BIM en Edificación de Obras; un máster en Instalaciones y un grado inmobiliario, así como un doble grado en Edificación + ADE (Administración y Dirección de Empresas)".

El mejor centro para obtener la titulación

La Escuela Técnica Superior de Edificación de la Universidad Politécnica de Madrid ha vuelto a ser reconocida como la mejor opción para cursar el Grado en Edificación en España en la edición 2026 del Ranking de las 50 titulaciones más solicitadas que elabora anualmente el diario El Mundo. Ros subraya que "este reconocimiento consolida el liderazgo de la Etsem, ya que ocupa año tras año la primera posición entre las universidades españolas que imparten esta titulación".

La clasificación elaborada por El Mundo analiza diferentes indicadores académicos y de calidad universitaria, entre ellos la valoración de más de 3.000 profesores, la demanda de los estudios, los recursos docentes, los resultados académicos, la investigación, la inserción profesional y el posicionamiento internacional de las universidades.

Con todos estos datos, los alumnos pueden barajar esta formación técnica dadas sus amplias oportunidades y su rápida incorporación al mercado laboral. Todos los graduados en Edificación son habilitados para el ejercicio de la profesión de Arquitecto Técnico y su correspondiente colegiación.