La inquietante señal del sector inmobiliario: los embargos de vivienda habitual se disparan un 38%

Aunque el presidente del Gobierno lo niegue, los españoles somos cada vez más pobres. Fundamentalmente, esta pérdida del poder adquisitivo es consecuencia del estancamiento de la productividad y los salarios y, al mismo tiempo, de un incremento de precios que supera el 20% desde el año 2019. En este contexto, el mercado de la vivienda se presenta como una de las principales preocupaciones, sobre todo para los jóvenes, puesto que supone además una forma de canalizar los ahorros y proteger el patrimonio.

Precisamente, como hemos publicado en Libre Mercado, en España la vivienda en propiedad cae a mínimos de hace más de 50 años. Concretamente, según la Encuesta Financiera de las Familias (EFF), en el año 2024 el porcentaje de hogares que vivían en una vivienda en propiedad había caído hasta el 70,63%. En este sentido, uno de los datos más alarmantes es el incremento que ha registrado el número de embargos de viviendas en el último año.

Se disparan los embargos de viviendas

El número de embargos de viviendas en España se ha disparado más de un 38% en un año. Así lo detallan los datos publicados por el INE, donde se muestra cómo el número de inscripciones de certificaciones por ejecuciones hipotecarias iniciadas ascendió en el primer trimestre de 2026 hasta las 6.602. De este modo, se registró un incremento del 20,1% con respecto al año anterior.

En este contexto, según informa el INE, las ejecuciones sobre viviendas de personas físicas aumentaron un 35,8%, alcanzando un total de 3.953. Entre ellas, los embargos iniciados sobre viviendas habituales alcanzaron los 3.328, con un incremento del 38,1% con respecto al año anterior.

Así las cosas, el INE informa de que, en este período, las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas concentraron el 69,8% del total. Por su parte, el 50,4% del total de embargos se produjeron sobre viviendas habituales de personas físicas, mientras que el 9,9% de las ejecuciones se produjeron sobre viviendas de personas jurídicas.

Asimismo, el organismo detalla que el 10,5% de las ejecuciones hipotecarias en el primer trimestre fueron sobre viviendas nuevas, mientras que el 89,5% se produjeron sobre viviendas usadas. De este modo, el número de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas nuevas aumentó un 98,0% en un año. Por su parte, los embargos efectuados sobre viviendas usadas registraron un incremento del 29,6%.