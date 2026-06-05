La regularización masiva de Sánchez empieza a inflar los datos de afiliación a la Seguridad Social

La regularización extraordinaria de inmigrantes puesta en marcha por el Gobierno abrió su plazo el pasado 16 de abril. Desde entonces los ciudadanos que quieran obtener su permiso de residencia deben encontrarse en España desde antes del 1 de enero de 2026 y demostrar que han vivido aquí de manera ininterrumpida durante al menos de cinco meses en el momento de la solicitud —además de no tener antecedentes penales—. A falta de datos oficiales de cuántas personas la han solicitado, lo que sí se empieza a observar es que la afiliación a la Seguridad Social de personas extranjeras ha ido subiendo desde entonces.

Así lo acredita Funcas con los datos que el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social ha publicado este martes. El número de afiliados ha aumentado en mayo en 231.975 personas, cifra que, según el centro de análisis, equivale a un incremento mensual de 60.000 en términos desestacionalizados (es decir, sin el efecto calendario que impulsa el empleo). De los cuales, un 72% procede de la afiliación de extranjeros, lo que supondría siete de cada diez nuevos empleos.

Desde el Ejecutivo llevan meses ofreciendo los datos de empleo entre extranjeros y celebran que vaya en aumento, pero este martes, al publicar los datos relativos al mes de mayo, han sido más prudentes a la hora de ligar el aumento en la afiliación con la regularización. Así, el secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, explicó durante la rueda de prensa que el procedimiento es "complejo y de gran magnitud", por lo que, en su opinión, "lo más prudentes es esperar a que llegue ese primer plazo —el 30 de junio— y hacer un balance en su momento". Lo que ocurre es que, como explicó la ministra del ramo, Elma Saiz, cuando presentó en sociedad el proceso extraordinario de regularización, aunque el plazo no haya finalizado y aunque no estén resueltas las solicitudes, "la propia autorización de residencia permitirá trabajar, desde el primer día, en cualquier sector y en cualquier parte de España".

La resolución de esta solicitud podrá tardar un máximo de tres meses; sin embargo, los afectados podrán empezar a trabajar en el momento en que reciban la comunicación de inicio de la tramitación (que habilita provisionalmente a residir y trabajar). En este sentido, los gestores administrativos que están recibiendo un aluvión de solicitudes para tramitar los papeles de la regularización están observando que las empresas muestran interés por incorporar a estos trabajadores "cuando existe una expectativa razonable de obtención de la autorización correspondiente", relata a LM el presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos, Fernando Jesús Santiago Ollero. Sin embargo, recuerda que "las empresas son cada vez más cautelosas y buscan garantías jurídicas antes de formalizar la contratación efectiva". Porque ¿qué ocurriría si finalmente le dan el puesto a un trabajador inmigrante cuya solicitud está en curso y finalmente es rechazada? Esta es una de las dudas provenientes del sector empresarial. Pero la realidad es que se ha simplificado la burocracia para conseguir un puesto de trabajo en España.

Esto puede explicar que el crecimiento mensual de los afiliados extranjeros se haya acelerado de forma notable en los últimos dos meses, en comparación con el ritmo de crecimiento de los dos años anteriores, y así lo explican desde Funcas. "Esta aceleración no se observa entre los trabajadores nacionales, cuyo crecimiento ha presentado en los últimos meses una tendencia a la desaceleración". Al cierre del mes de abril de 2025, el número de afiliados extranjeros total era de 3.006.360; este año han sido 3.250.895. Hablamos de un incremento de 244.500 personas.

Desde el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos aseguran que la totalidad no se puede atribuir a la regularización extraordinaria, ya que la economía española mantiene desde hace tiempo una fuerte dependencia de la mano de obra extranjera en determinados sectores, especialmente en hostelería, agricultura, logística, construcción, cuidados y determinados servicios. "Lo que sí estamos observando es que muchas personas que anteriormente encontraban dificultades para acceder al mercado laboral formal están iniciando o completando procesos que les permiten incorporarse con mayores garantías jurídicas.

Es probable que parte del incremento de afiliación extranjera responda a esta circunstancia, aunque también influyen factores estacionales propios del mes de mayo y las necesidades de contratación de las empresas", explica el presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos, Fernando Jesús Santiago Ollero. Con todo, los diferentes actores del proceso de regularización prefieren la prudencia antes de proclamar que la regularización ha cumplido con su objetivo.