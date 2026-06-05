Nuevo varapalo de Bruselas a Sánchez por discriminar a los dueños de vivienda extranjeros

Nuevo varapalo de la Comisión Europea contra España. En este caso, el Ejecutivo comunitario ha amonestado a nuestro país por las irregularidades que permanecen en nuestro sistema tributario. Concretamente, según detalla la institución en un comunicado, la Comisión Europea recrimina al Gobierno de Pedro Sánchez la discriminación fiscal que sufren los extranjeros que alquilan viviendas en nuestro país.

Discriminación a extranjeros

En su último paquete de decisiones sobre procedimientos de infracción, la Comisión Europea ha emprendido distintas acciones jurídicas contra diversos Estados miembros que, a juicio del Ejecutivo comunitario, no estarían cumpliendo las obligaciones que establece el Derecho de la UE. Entre estos países se encuentra España, y lo hace por motivos fiscales.

Tal y como ha anunciado el organismo comunitario, la Comisión insta a España a eliminar la discriminación que estarían sufriendo los no residentes en relación con las deducciones fiscales por los ingresos procedentes del arrendamiento de sus viviendas. Al respecto, la Comisión explica que "ha enviado una carta de emplazamiento complementaria a España en lo que respecta a la discriminación de los no residentes".

De esta forma, la institución recuerda que "el 8 de marzo de 2019 se envió una primera carta de emplazamiento a España a este respecto". Así, destacan que "los contribuyentes que son residentes disfrutan de una reducción de hasta el 60% de la base imponible correspondiente a los ingresos que hayan obtenido, mientras que los no residentes no pueden acceder a esta deducción".

Según la Comisión, "esta diferencia de trato fiscal supone una restricción a la libre circulación de capitales". Sin embargo, el organismo incide en que, "a pesar de que la Comisión ha mantenido más intercambios con España al respecto, el país no ha modificado su legislación para eliminar este trato discriminatorio y además ha introducido nuevas disposiciones en este régimen fiscal".

En este sentido, la Comisión explica que "estas modificaciones de 2025 de la legislación fiscal pertinente implican que solo los residentes se benefician de deducciones de entre el 20% y el 90% de la base imponible derivada del arrendamiento de viviendas, lo cual sigue discriminando a los no residentes". En consecuencia, la Comisión subraya que, debido a su negativa a aplicar este régimen de deducciones fiscales también para los extranjeros, la institución se ha visto motivada a enviar "una carta de emplazamiento complementaria a España, que dispone ahora de dos meses para responder y subsanar las deficiencias que le ha señalado".