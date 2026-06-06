El oro encadena máximos históricos y refuerza su papel como refugio frente a la erosión monetaria

El oro vuelve a ocupar el centro del debate financiero global. Mientras los bancos centrales continúan expandiendo sus balances, las economías desarrolladas arrastran elevados niveles de deuda y las tensiones geopolíticas se multiplican, el metal precioso ha registrado un nuevo ciclo alcista que refuerza una tendencia observada durante las últimas décadas: cuando aumenta la incertidumbre, el capital busca refugio en activos escasos y ajenos al riesgo de contraparte. De este modo, en los últimos días la onza de oro ha vuelto a acercarse a los 4.500 dólares.

Al respecto, cabe destacar que los inversores pueden comprar oro de distintas formas. Concretamente, se puede adquirir este metal tanto en formato físico como digital. Precisamente, a través de Oro Libertad se puede comprar el oro tokenizado de Prosegur Digital Gold, respaldado por oro físico con una pureza del 99,99%, conforme al estándar Good Delivery del mercado.

Evolución histórica del oro

La evolución del precio del oro refleja con claridad esta dinámica. Tras el fin del sistema de Bretton Woods en 1971, cuando Estados Unidos suspendió la convertibilidad del dólar en oro, el metal dejó de estar anclado a una cotización fija de 35 dólares por onza y comenzó a cotizar libremente en los mercados internacionales.

A partir de ese momento, el precio inició una fuerte escalada que coincidió con uno de los periodos inflacionarios más intensos del siglo XX. Las crisis del petróleo de 1973 y 1979 dispararon los costes energéticos, aceleraron el crecimiento del IPC y deterioraron el poder adquisitivo de las principales monedas occidentales. En ese contexto, el oro pasó de ser un activo monetario tradicional a convertirse en una cobertura frente a la inflación y la inestabilidad financiera. Diversos registros históricos muestran cómo el metal multiplicó varias veces su valor durante aquella década, alcanzando máximos históricos en 1980.

Desde entonces, cada gran episodio de tensión económica ha dejado su huella en la cotización. La crisis financiera global de 2008 impulsó una nueva ola compradora ante el temor al colapso del sistema bancario. Más tarde, las políticas monetarias extraordinariamente expansivas aplicadas por los principales bancos centrales reforzaron la percepción de que las monedas fiduciarias perderían valor a largo plazo. Entre comienzos de los años 2000 y mediados de la década actual, el oro pasó de cotizar en torno a los 300 dólares por onza a multiplicar varias veces ese nivel, consolidándose como uno de los activos con mejor comportamiento en términos de preservación patrimonial.

En estos momentos, la onza de oro ha vuelto a acercarse a los 4.500 dólares. Esta tendencia se enmarca en un contexto en el que la cotización del oro lleva disparada en los últimos meses. De hecho, como hemos destacado en Libertad Digital, el precio de este metal llegó a pulverizar los 5.300 dólares a principios de año.

De la inflación de los setenta a las crisis del siglo XXI

La relación entre inflación y oro no es casual. Cuando el dinero pierde capacidad de compra, los inversores tienden a buscar activos cuya oferta sea limitada. El oro mantiene una característica que pocas clases de activos pueden ofrecer: su producción crece lentamente y no puede expandirse mediante decisiones políticas o monetarias.

La década de los setenta constituye uno de los ejemplos más claros. El aumento de los precios energéticos, unido a la ruptura del patrón oro y al crecimiento de la masa monetaria, generó un entorno especialmente favorable para el metal. Décadas después, la pandemia, las interrupciones en las cadenas de suministro y las sucesivas rondas de estímulos monetarios reprodujeron algunos de esos patrones, aunque bajo circunstancias distintas.

Otro factor decisivo en los últimos años ha sido el comportamiento de los bancos centrales. Numerosas autoridades monetarias han incrementado sus reservas de oro como mecanismo de diversificación frente al dólar y otros activos financieros. Esta demanda institucional ha coincidido con el interés creciente de inversores particulares y gestores patrimoniales que buscan activos menos correlacionados con la renta variable y la renta fija.

La capacidad de descorrelación de carteras se ha convertido en uno de los principales argumentos de inversión. En periodos de elevada volatilidad bursátil o de deterioro macroeconómico, el oro suele ofrecer un comportamiento diferenciado que contribuye a reducir el riesgo agregado de una cartera diversificada.

La tokenización abre una nueva etapa para el mercado

La transformación tecnológica también está modificando la forma de acceder al metal precioso. La tokenización de activos reales (RWA) permite representar digitalmente oro físico custodiado y auditado, facilitando operaciones más ágiles y accesibles para el inversor.

La convergencia entre oro físico y tecnología digital responde a una demanda creciente de soluciones que permitan preservar patrimonio sin renunciar a la liquidez y eficiencia de los mercados modernos. En este contexto, propuestas como Oro Libertad combinan la solidez histórica del oro físico con las ventajas de la tecnología blockchain. Cada unidad digital está respaldada por metal almacenado bajo sistemas de custodia blindada, aportando trazabilidad y transparencia a todo el proceso.

Un activo que atraviesa generaciones

La historia del oro demuestra que su comportamiento no depende exclusivamente de acontecimientos puntuales. Las guerras, las crisis energéticas, las recesiones, los cambios de régimen monetario o los periodos de inflación elevada han actuado como catalizadores temporales de una tendencia mucho más profunda: la búsqueda constante de activos capaces de conservar valor cuando la confianza en el dinero emitido por los Estados se deteriora.

Esa función de reserva patrimonial explica que, más de medio siglo después del abandono definitivo del patrón oro, el metal continúe siendo una referencia para inversores institucionales, bancos centrales y ahorradores particulares.

Guía práctica: no pierda oportunidades de mercado por falta de agilidad. Entre en Oro Libertad y gestione su inversión en oro con liquidez inmediata.