Aunque no centre la atención de los medios y la opinión pública, uno de los grandes riesgos que amenazan a nuestra economía actualmente procede del ámbito monetario, puesto que los Estados y los bancos centrales tienen el empeño de imponer las versiones digitales de sus divisas. El BCE sostiene que el euro digital reforzará la soberanía monetaria de Europa, aumentará la seguridad económica del bloque y favorecerá la innovación en los sistemas de pago. Según la institución, esta nueva herramienta contribuirá a que las infraestructuras de pago europeas sean más competitivas, resilientes e inclusivas.

Sin embargo, lo cierto es que este proyecto supone un riesgo, fundamentalmente, por motivos de privacidad y libertad. En el caso de la Unión Europea, el BCE ya está desarrollando el euro digital. De hecho, la Eurocámara estaría cerca de dar luz verde definitivamente a este proyecto en las próximas semanas.

Luz verde al euro digital

El Parlamento Europeo está a punto de dar luz verde al euro digital. Así lo ha adelantado el diario Expansión, que informa de que los miembros de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo (ECON) han acordado avalar el próximo 23 de junio la presentación ante la Eurocámara de la votación del euro digital, con el fin de que la institución dé luz verde definitivamente al proyecto. Así las cosas, la votación en el Parlamento de la UE se produciría entre el 6 y el 9 de julio.

De este modo, la UE estaría cumpliendo los plazos que tiene previstos para poner en marcha este euro digital. Como hemos informado en Libre Mercado, el pasado mes de octubre el BCE decidió avanzar en el proyecto tras concluir la fase de preparación iniciada en noviembre de 2023. De hecho, la institución anunciaba también entonces que, posiblemente, la primera emisión del euro digital se llevaría a cabo en el año 2029 en caso de que la legislación pertinente fuera aprobada en 2026.

En este sentido, tal y como explica Expansión, tras la votación el Parlamento tendría que iniciar junto con el Consejo de la UE los trámites finales para llevar a cabo la adopción definitiva del euro digital. De hecho, según este mismo medio, el apoyo definitivo para la adopción del euro digital tendría muchas posibilidades de llegar antes de finales de año.

De este modo, el BCE calcula que el desarrollo del euro digital requerirá una inversión de unos 1.300 millones de euros hasta su puesta en marcha. A partir de 2029, los costes operativos rondarían los 320 millones de euros anuales, una factura que asumiría el Eurosistema, como ya ocurre con la fabricación y distribución de billetes. Aunque el organismo asegura que estos gastos se compensarán mediante los ingresos derivados del señoreaje, incluso una implantación limitada del euro digital implicaría que los ciudadanos sufraguen, de una forma u otra, este ambicioso proyecto tecnológico.