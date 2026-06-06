El 'Financial Times' señala a las 16 mejores empresas para trabajar en España
El prestigioso medio Financial Times ha elaborado un ranking con las 1.000 mejores empresas de toda Europa para trabajar, entre las que se incluyen 16 empresas españolas. Este ranking ha sido elaborado principalmente a partir de una gran encuesta independiente a los trabajadores, llevando a cabo más de 6 millones de evaluaciones. Para ello, se pidió a los trabajadores que dieran su opinión sobre afirmaciones relativas a su empleador actual en relación con factores como las condiciones laborales, el salario, el potencial de desarrollo y la imagen de la empresa.
El puesto número 16 lo ocupa Banco Sabadell, con una puntuación de 64,33 puntos y ubicado en la posición 853 a nivel europeo.
El puesto número 15 a nivel de España es para NH Hoteles, que consigue una puntuación de 65,72 sobre 100 posibles y ocupa el puesto 786 a nivel europeo.
El puesto 14 entre las empresas españolas es para el Banco Santander, que consigue una nota de 66,62 puntos y ocupa el puesto 727 a nivel europeo.
En el puesto número 13 a nivel español está Indra, con una nota de 67,03 puntos sobre 100. En el ranking europeo ocupa el puesto 703.
Mercadona ocupa el puesto número 12 a nivel de España, con una puntuación de 67,22 puntos sobre 100 posibles. En el ranking europeo está en el puesto 690.
En undécimo lugar está El Corte Inglés, que obtiene una puntuación de 69,99 puntos y se ubica en el puesto 591 a nivel europeo.
En décima posición a nivel español está Inditex, que consigue un puntaje de 72,96 puntos y ocupa el puesto 473 en el ranking europeo.
En noveno lugar está Amadeus, que alcanza una puntuación de 73,15 puntos y ocupa el puesto 458 en el ranking europeo.
En octavo lugar está Mango, con una puntuación de 75,11 puntos y justo por detrás de Mapfre, en el puesto número 388 en el ranking europeo.
En séptimo lugar nos encontramos con Mapfre, que consigue una puntuación de 75,17 puntos. En el ranking europeo está en el puesto 387.
En el sexto lugar tenemos a Logista, que ha obtenido una puntuación de 77,4 puntos sobre 100. Ocupa el puesto 323 a nivel europeo.
Iberdrola ocupa el quinto lugar entre las mejores empresas españolas para trabajar (según FT), con una puntuación de 80,01 puntos sobre 100. Ocupa el puesto 252 del ranking europeo.
Telefónica ocupa el cuarto puesto entre las empresas españolas en este ranking, con un puntaje de 80,67 puntos sobre 100 posibles. En el ranking a nivel europeo está en el puesto 230.
Saica es la tercera empresa española que se cuela en este ranking, con una puntuación de 82,6 puntos sobre 100 posibles. En el ranking europeo ocupa el puesto 185.
Abanca es la segunda empresa española que aparece en este ranking, con una puntuación de 83,51 puntos sobre 100 posibles. En el ranking a nivel europeo se encuentra en la posición 159.
BBVA es la mejor empresa para trabajar de España según este ranking, con una puntuación de 91,68 puntos sobre 100 posibles. Ocupa el puesto número 20 en el ranking europeo.