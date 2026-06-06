La AIReF también tumba el relato de Sánchez sobre el empleo

La economía española padece importantes problemas estructurales que lastran el crecimiento a medio y largo plazo. Aunque en términos de PIB el Gobierno pueda vendernos que somos una de las economías que más crece, esta tendencia ni es sostenible ni se basa en una creación real de riqueza.

El empleo tampoco parece avanzar a buen ritmo. Si bien el número de afiliados ya supera los 22 millones de personas, no es menos cierto que la calidad del empleo se ha visto mermada. De hecho, en su último informe la AIReF pone de manifiesto que el número de horas trabajadas se ha reducido desde la pandemia. Por tanto, no se crea empleo, sino que se reparte.

Caen las horas trabajadas

Más allá del intervencionismo del Gobierno, el problema de fondo que lastra la creación de riqueza y, con ello, las condiciones de vida existentes en nuestro país, es la falta de productividad.

Precisamente, el estancamiento de los salarios es consecuencia de que la productividad de nuestra economía apenas ha crecido en las últimas décadas, puesto que lo que remuneran los sueldos es la aportación a la producción de la empresa.

La productividad, por su parte, puede incrementarse fundamentalmente por dos vías: o bien aumentando la dotación de capital que se emplea en la producción, para lo cual es necesario incrementar la inversión –tanto la interna como la procedente del exterior–; o bien trabajando más horas con la misma dotación de capital. En el caso de España, la política económica, el nivel impositivo y la degradación institucional están ahuyentando a los inversores.

Por tanto, dado que actualmente no se está tratando de impulsar la productividad de nuestro tejido empresarial mediante nuevas y mayores inversiones, la alternativa que nos queda es trabajar más horas. Sin embargo, el Gobierno de Sánchez, con la ministra de Trabajo al frente, parece empeñado en que cada vez trabajemos menos. De hecho, esto es lo que ha conseguido desde el año 2019, puesto que desde entonces el número de horas trabajadas ha caído significativamente. Así lo evidencia la AIReF en su Informe de Seguimiento del Plan Fiscal y Estructural.

En dicho documento, el organismo explica que "el ritmo de creación de empleo sigue siendo favorable en el comienzo del segundo trimestre, apoyado nuevamente en la afluencia de población extranjera, lo que sustenta el crecimiento del gasto de las familias". Al respecto, el informe detalla que "en el primer trimestre de 2026, la creación de empleo mantuvo un ritmo elevado, consistente con el crecimiento del PIB, aunque se apreció una ligera moderación".

Airef

Así las cosas, la AIReF explica también que "la afiliación en el mes de abril fue muy positiva con un crecimiento interanual del 2,4%". Asimismo, de acuerdo con la AIReF, "la tasa de paro continúa reduciéndose pese a la expansión continua de la población activa". No obstante, el organismo reconoce también que "el crecimiento de la población activa continúa ligeramente por debajo del 2% interanual", incidiendo además en que "este crecimiento de la población activa se concentra en los trabajadores de nacionalidad extranjera, cuya contribución explica la mitad de la tasa de variación de los activos totales en el último año".

Con todo, en su informe la AIReF también explica que, si bien es cierto que este comportamiento en el mercado de trabajo ha sido acompañado por "mejoras moderadas" de la productividad por hora, también se ha producido en paralelo a un "estancamiento de la productividad por ocupado". De hecho, el organismo también explica que, desde el primer trimestre del año 2021, se ha registrado un mayor crecimiento en el número de ocupados –el crecimiento fue del 13% desde finales de 2019– que en el caso de las horas trabajadas –que se incrementaron un 8% en este período–.

El resultado de estas divergencias ha sido una caída del número de horas trabajadas. "Estas diferencias se reflejan en una caída de la jornada media, que en la actualidad es un 7% inferior a la existente en el último trimestre de 2019", explica la AIReF. Al respecto, el organismo detalla que "la caída de las horas se debe tanto al incremento de las ausencias laborales, fundamentalmente por vacaciones y enfermedad, como a la caída de la jornada media de los ocupados no ausentes".

De este modo, el organismo subraya también que esta evolución podría deberse a diferentes factores, entre los que se incluyen los cambios en las preferencias de tiempo de trabajo, quizás asociados al teletrabajo, el deterioro de la salud tras la pandemia –a lo que se sumaría el envejecimiento de la población– y otros factores institucionales, como la obligación de registro de la jornada y la ampliación del permiso de paternidad. Asimismo, entre los motivos que explicarían este descenso del número de horas trabajadas, la AIReF también incluye posibles problemas de medición de las horas.