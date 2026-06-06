La nueva Ley de Transparencia Salarial marca un antes y un después en la igualdad retributiva en España

El próximo 7 de junio entra en vigor la Directiva (UE) 2023/970, que establece nuevas obligaciones para garantizar la igualdad salarial entre hombres y mujeres por trabajos de igual valor. Esto supondrá que las empresas con más de 100 trabajadores deberán ajustar sus políticas de retribución para cumplir con esta normativa, que busca erradicar las brechas salariales de género.

En este sentido, la empresa TÜV SÜD, líder en inspección, ensayos y certificación, destaca que la nueva normativa obliga, entre otras medidas, a publicar información salarial en los procesos de selección, garantizar el derecho de los empleados a acceder a datos sobre niveles retributivos y corregir diferencias salariales superiores al 5% que no puedan justificarse objetivamente.

Asimismo, las empresas deberán elaborar informes detallados sobre la brecha salarial de género, establecer sistemas de valoración de puestos basados en criterios objetivos y trazables, y adaptar sus procesos de selección para evitar sesgos y promover la transparencia. Estas medidas buscan reforzar la equidad interna y la confianza dentro de las organizaciones.

En este contexto, TÜV SÜD ha desarrollado la Diagnosis de cumplimiento legal de la Ley de Transparencia Salarial 2026. Este servicio permite a las empresas evaluar su situación actual, identificar riesgos de incumplimiento y trazar una hoja de ruta personalizada según su tamaño, estructura y nivel de madurez en materia de transparencia retributiva.

"Una oportunidad"

Lourdes Mora, business line manager de TÜV SÜD Iberia, destacó que "esta directiva no debe enfocarse únicamente como una obligación legal, sino como una oportunidad de diferenciación y competitividad, reforzando la mejora organizacional, la transparencia, la equidad interna y la confianza dentro de la organización".

Para ello, la herramienta de diagnosis analiza aspectos clave como los procesos retributivos, la estructura salarial, los sistemas de clasificación profesional, los procesos de selección y promoción, y los mecanismos para detectar, justificar y corregir posibles desigualdades salariales.

La normativa también establece que las empresas deberán definir y comunicar de manera clara sus criterios salariales. Según TÜV SÜD, una preparación adecuada será fundamental para evitar sanciones, reducir riesgos reputacionales y garantizar el cumplimiento de los principios de igualdad establecidos por la ley.

Además, la publicación de rangos salariales en las ofertas de empleo y la preparación de nuevos sistemas de reporting retributivo son algunas de las medidas que tendrán que implementar las empresas para ajustarse a las exigencias de la directiva europea.

Obligación estratégica

Con esta nueva legislación, la transparencia salarial se convierte en una obligación estratégica para las organizaciones. Desde TÜV SÜD recomiendan a las empresas comenzar cuanto antes con un diagnóstico interno que permita definir un plan de acción para cumplir con la normativa, mejorar su competitividad y atraer talento.

La normativa, que afecta principalmente a empresas con más de 100 trabajadores, es vista como un paso decisivo para garantizar la igualdad de género en el ámbito laboral, promoviendo la equidad salarial y la eliminación de barreras discriminatorias en los procesos de selección y promoción.

Con la entrada en vigor de esta directiva, España se suma al esfuerzo europeo por garantizar la igualdad retributiva, un objetivo que no solo tiene implicaciones legales, sino también sociales y económicas, al fomentar una mayor cohesión y sostenibilidad en el mercado laboral.