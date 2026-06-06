Una encuesta sitúa a España como el país más hostil de Europa con los turistas

España se ha convertido en el país europeo más hostil con los turistas. Así lo refleja una encuesta elaborada por la plataforma digital de ocio JB y recogida por Euronews, que sitúa a nuestro país a la cabeza del rechazo al turismo entre los 30 países analizados.

El estudio mide la opinión de los ciudadanos, pero también analiza factores como la cantidad y la intensidad de las protestas contra los turistas, la atención mediática que reciben estos movimientos, los impuestos que gravan a los visitantes y la presión que ejerce el número de turistas sobre la población residente.

El resultado coloca a España en el primer puesto de la clasificación, por delante de Italia y Francia, los otros dos grandes destinos turísticos europeos donde el malestar social relacionado con el turismo ha ganado fuerza en los últimos años.

Este creciente rechazo coincide con cifras récord de visitantes. Según los datos del Ministerio de Industria y Turismo, el número de turistas internacionales que llegaron a España durante los cuatro primeros meses de 2026 aumentó un 3,4% respecto al año anterior. Además, la previsión apunta a que los pasajeros en vuelos internacionales con destino a España crecerán un 7,1% durante junio.

Más de 40 ciudades con protestas

La encuesta destaca que España ha registrado manifestaciones contra el turismo en más de 40 ciudades. Barcelona se ha convertido en el principal símbolo de este fenómeno, aunque las protestas también se han extendido por Baleares, Canarias, Málaga, Valencia, San Sebastián, Palma o Granada.

Uno de los episodios más mediáticos se produjo en Barcelona durante el verano de 2025, cuando cientos de manifestantes recorrieron las calles con pancartas como "El turismo está matando Barcelona" y llegaron a rociar con pistolas de agua a visitantes que se encontraban en zonas turísticas.

En Canarias, las protestas de 2024 se llegaron a descontrolar y los manifestantes increparon a los turistas con consignas hostiles y pancartas con consignas como "Canarias tiene un límite" o "Canarias se agota" mientras exigían el "decrecimiento turístico".

En Baleares también ha proliferado la turismofobia y las movilizaciones contra los visitantes extranjeros, especialmente en Mallorca e Ibiza, donde vecinos y organizaciones sociales denuncian el encarecimiento de la vivienda y la presión sobre los servicios públicos.

La situación ha llevado a Ayuntamientos y Gobiernos Autonómicos a imponer restricciones cada vez más severas contra los alojamientos turísticos, limitaciones al crecimiento hotelero y nuevos impuestos o tasas para los turistas.

Italia y Francia siguen el mismo camino

Tras España aparecen Italia y Francia. Ciudades italianas como Venecia, Roma, Florencia, Nápoles o Milán han sido escenario de protestas similares. Los Gobiernos Locales también han impuesto nuevas tasas, como el coste de 2 euros por visitar la Fontana de Trevi en Roma o la tasa de acceso a la ciudad de Venecia para los visitantes de un solo día.

Francia tampoco escapa a esta tendencia. Marsella, Niza y París han vivido movilizaciones contra la masificación turística, mientras crece la oposición a la llegada de grandes cruceros a determinados puertos.

En el extremo opuesto de la clasificación aparecen Chipre y Albania, que según la encuesta de JB son actualmente los países europeos más acogedores con los turistas, al registrar escasas protestas y una presión regulatoria mucho menor sobre los visitantes.