El nuevo ministro de Hacienda se estrena con otro sablazo histórico en impuestos

Esta semana ha salido a la luz que Bruselas recomienda a España subir el IVA de bares, restaurantes y hoteles. Esta es una de las recomendaciones que aparece en el informe del Semestre Europeo de Bruselas, en el que el organismo evalúa de forma periódica las políticas económicas y sociales de cada uno de los países miembros. Llevarlo a cabo implicaría subir del 10% al 21% el IVA de estos negocios.

Según Bruselas, España no recauda lo suficiente por el IVA, aunque según los últimos datos de la AEAT hasta abril, Hacienda se ha anotado un nuevo récord recaudatorio.

En concreto, y ya con Arcadi España España como nuevo ministro, de enero a abril de este año, Hacienda ha recaudado 43.992 millones de euros por el IVA. Esta cifra acumulada supone 3.320 millones más que en el mismo periodo del año anterior y 15.328 millones de euros más que en el mismo periodo de 2019, el primero de Pedro Sánchez.

Y el sablazo no acaba aquí. Solo en IRPF, de enero a abril de este año, Hacienda ha recaudado 54.203 millones de euros, 4.430 millones más que un año antes y la friolera de 23.777 millones más que en los cuatro primeros meses de 2019. Sin embargo, el nuevo ministro de Hacienda continúa la estela de su predecesora, María Jesús Montero, y asegura que el Gobierno ha bajado los impuestos a las rentas bajas.

Sin embargo, en este punto hay que tener en cuenta que el Ejecutivo solo ha bajado el IVA a determinados productos por la crisis energética e inflacionista (luz, leche, pero no carne y pescado etc), esas bajadas han sido compensadas sobremanera con un aumento de la recaudación de este impuesto en el resto de productos (a mayores precios, mayor recaudación por IVA). Además, tampoco hay que olvidar que el Ejecutivo se ha negado en redondo a deflactar la tarifa del IRPF para compensar la inflación, lo que afecta a todas las rentas, por lo que la afirmación del ministro es incorrecta.