El transporte ferroviario se hunde después del accidente de Adamuz y deja en evidencia a Óscar Puente

A principios de este 2026, el 18 de enero se produjo el accidente más grave en la historia de la alta velocidad en España en Adamuz, que provocó la muerte de 46 personas. A este accidente le siguió otro en Gélida (Barcelona) con un fallecido, y a partir de aquí se produjo una serie de incidencias y fallos en los trenes de España casi a diario, que retrasaban la llegada de los trenes a su lugar de destino o directamente no se producía el desplazamiento.

Si bien las consecuencias a nivel humano ya las conocemos, aunque nadie haya asumido la responsabilidad por estos graves sucesos, las consecuencias económicas ya las empezamos a conocer gracias a las publicaciones más recientes del INE. En una de sus últimas actualizaciones sobre las estadísticas del transporte ferroviario, la institución pública ha mostrado los datos que corresponden al primer trimestre de 2026 en cuanto al número de viajeros transportados y al número de mercancías movilizadas en toneladas.

Las peores cifras de transporte en varios años

Como era de esperar, estos datos han sido negativos y muestran la gravedad de los hechos que se sucedieron durante el primer trimestre del año. A continuación, veamos la evolución en el número de viajeros entre el primer trimestre de 2010 y el primer trimestre de 2026.

Como se puede ver en el gráfico, el transporte de viajeros se ha desplomado un 14,4% entre el último trimestre de 2025 y el primer trimestre de 2026. Si hacemos la comparación entre el primer trimestre de 2026 y el mismo periodo del año anterior, vemos como la caída es del 12%. Para encontrar un trimestre peor que el primero de 2026 hay que retroceder hasta el tercer trimestre de 2022. Es decir, en términos interanuales se han perdido 21,07 millones de viajeros por culpa de todas las incidencias ocurridas en los primeros meses del año.

Sin embargo, si observamos lo ocurrido en el transporte de mercancías veremos que su evolución no ha sido mejor.

En el siguiente gráfico podemos ver su evolución:

Tal y como se observa, los números son incluso peores que en el transporte de viajeros. Sólo entre el cuarto trimestre de 2025 y el primer trimestre de 2026 la caída en toneladas de mercancías transportadas ha sido del 17,36%, aunque si hacemos la comparación de forma interanual el hundimiento es del 11,42%. Sin embargo, para encontrar un dato peor que el registrado en el primer trimestre de 2026 tenemos que remontarnos al segundo trimestre de 2020, en plena pandemia de covid-19 y durante el estado de alarma con sus respectivas restricciones a la movilidad. En términos interanuales se han perdido 633.864 toneladas.

Habla muy mal de la gestión en general del PSOE, y en particular de Óscar Puente, que incluso en plena pandemia mundial, con todas las restricciones impuestas, se transportaron más toneladas de mercancías que en los tres primeros meses de este año. Esta situación nos ofrece una clara muestra de la gravedad de la crisis que se ha vivido durante el primer trimestre y deja aún más tocada la figura de Óscar Puente, quien, lejos de asumir su responsabilidad, no hace sino sacar pecho de un buen trabajo que brilla por su ausencia.