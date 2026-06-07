España se blinda ante la falta de queroseno: dispara las importaciones y la producción

El conflicto en Oriente Medio ha afectado, especialmente, al precio de la energía y la electricidad debido al impacto que ha tenido el bloqueo del estrecho de Ormuz sobre el transporte de crudo y gas natural. No obstante, más allá del incremento de los precios, que ha afectado directamente al bolsillo de los consumidores, cada vez preocupa más la posibilidad de que se produzca un desabastecimiento de carburante.

Precisamente, el director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, lanzó un aviso durante la reunión de ministros de Finanzas del G7. Concretamente, Birol alertó de que las reservas de petróleo podrían agotarse "en varias semanas". No obstante, preocupa especialmente el abastecimiento de queroseno. Así, tal y como hemos informado en Libertad Digital, la Comisión Europea ya prepara un plan para afrontar diferentes escenarios, entre los que se incluye la posibilidad de un desabastecimiento de queroseno.

España acapara más queroseno

La posibilidad de que se produzca un desabastecimiento de queroseno es real. Al respecto, preguntado por el impacto del conflicto en Oriente Medio sobre el suministro de queroseno, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, durante la Junta General de Accionistas de la compañía, alertó de que no es descartable que, en las próximas semanas, podamos ver situaciones de desabastecimiento. Concretamente, aseguró que "podemos vivir en las próximas semanas situaciones de complejidad de suministro de productos en Europa".

Sin embargo, es cierto que, según el CEO de la petrolera española, nuestro país se encuentra en una situación más favorable ante una crisis de suministro. "Estamos mucho mejor pertrechados porque hicimos los deberes, esta casa hizo los deberes", subrayó. De hecho, en una intervención en la sexta edición de Wake Up, Spain! el pasado lunes 13 de abril, Imaz explicó que en España "tenemos grandes y buenas refinerías y buenas empresas".

Así las cosas, de acuerdo con los datos proporcionados por Cores, la producción bruta de refinería se ha disparado en nuestro país. Concretamente, según el organismo la producción bruta de refinería alcanzó en marzo los 5.331.000 toneladas, lo que supone un incremento del 4,5% en tasa anual. No obstante, es cierto que, en el acumulado anual, la producción ha alcanzado las 14.513.000 toneladas, habiéndose reducido en un 2,9% con respecto al año anterior.

Cores

Ahora bien, lo cierto es que, si nos centramos únicamente en el caso del queroseno, podemos comprobar que nuestro país está acaparando una mayor cantidad que el año anterior. En este sentido, Cores ha explicado que la producción bruta de queroseno alcanzó en marzo las 931.000 toneladas, con un incremento del 9,1% en tasa anual. Del mismo modo, en el acumulado del año, la producción de queroseno ha aumentado un 2,5% tras alcanzar las 2.462.000 toneladas.

Cores

De hecho, en estos momentos España importa más queroseno del que exporta. Según se desprende del último informe del organismo, en marzo las importaciones de queroseno se situaron en las 220.000 toneladas, lo cual representa un incremento del 41,7%. Del mismo modo, en el acumulado del año las importaciones alcanzaron las 539.000 toneladas y se incrementaron un 22%.

En cambio, las exportaciones de queroseno alcanzaron las 77.000 toneladas el pasado mes de marzo, con un incremento del 106,6% en relación a marzo del año anterior. Además, en el acumulado del año, vemos cómo las exportaciones se sitúan en las 183.000 toneladas, registrando un aumento del 31,7%.

Ahora bien, dada la evolución de las exportaciones y las importaciones de queroseno registradas en nuestro país, podemos comprobar que España está acaparando más combustible que el año anterior por esta vía. Concretamente, el saldo neto negativo entre exportaciones e importaciones se situó en el mes de marzo en las 143.000 toneladas, lo que implica un aumento del 21,2%. En el acumulado del año, este saldo negativo fue de 356.000 toneladas, tras incrementarse un 17,5%.