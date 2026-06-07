Menos cubatas y más cócteles: así está cambiando el negocio del alcohol en España

Las ventas de bebidas alcohólicas volvieron a retroceder en España durante 2025. Nada nuevo bajo el sol. El consumo de alcohol lleva años perdiendo terreno y la tendencia afecta también al vino y a la cerveza. Sin embargo, el sector cree que el dato más relevante no es la caída del 3,8% registrada el pasado año, sino el cambio en los hábitos de consumo de los consumidores.

Según el Informe Socioeconómico del Sector de Bebidas Espirituosas 2025 presentado esta semana en Alicante, el consumidor español sigue comprando destilados, pero lo hace de forma diferente: bebe con menor frecuencia, planifica más el gasto y busca productos asociados a experiencias concretas o a una mayor percepción de calidad. Es decir, "el consumidor bebe menos, pero elige mejor", resumió el director de Espirituosos España, Bosco Torremocha, durante la presentación del estudio.

La moda healthy ha cambiado una tendencia de consumo en la que también ha tenido mucho que ver el bolsillo. Según el informe, los precios de las bebidas espirituosas han acumulado incrementos de entre el 20% y el 30% durante los últimos cinco años, una subida que ha afectado tanto a los costes de producción como a las decisiones de compra de los consumidores, que no son inmunes al impacto de la inflación.

El auge de las bebidas sin alcohol

La principal beneficiada de este cambio de tendencia es una categoría que hace apenas unos años era prácticamente testimonial: las bebidas de baja o nula graduación alcohólica.

La Federación Española de Bebidas Espirituosas destaca que los consumidores muestran un interés creciente por opciones más ligeras y compatibles con nuevos estilos de vida. También ganan terreno los productos conocidos como ready to drink (listos para consumir), que registraron un crecimiento del 21,1% en 2025, muy por encima de la evolución general del mercado.

Este fenómeno encaja con las tendencias detectadas en los estudios sobre consumo entre los jóvenes. Aunque el alcohol sigue presente en los hábitos de ocio, su peso relativo ha disminuido en comparación con décadas anteriores, especialmente entre las nuevas generaciones, que muestran una mayor preocupación por la salud y el bienestar.

La hostelería sigue siendo clave

Pese al retroceso de las ventas, los bares, restaurantes y establecimientos hosteleros continúan siendo el principal canal de consumo. En 2025 concentraron el 58,6% del volumen comercializado, frente al 41,4% correspondiente al canal de alimentación.

El informe también confirma otro cambio relevante: el desplazamiento progresivo del consumo nocturno hacia momentos más diurnos y vinculados a la gastronomía. El gasto anual per cápita fuera del hogar alcanzó los 52 euros, frente a los apenas 9 euros destinados al consumo doméstico.

España mantiene su potencia exportadora

A pesar de la debilidad del mercado interno, la industria conserva una importante capacidad productiva y exportadora. De los 322 millones de litros elaborados por el sector durante 2025, un total de 149 millones se destinaron a mercados internacionales.

Gracias a estas cifras, España se mantiene como el sexto productor de bebidas espirituosas de la Unión Europea, apoyándose cada vez más en las ventas al exterior para compensar la desaceleración del consumo nacional.