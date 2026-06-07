Suspenden la pensión de invalidez a una mujer por sus viajes a Marruecos

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha confirmado la retirada de una pensión no contributiva de invalidez a una mujer por haber viajado fuera de España (a Marruecos) más días de los permitidos durante cuatro años consecutivos. Pierde así una pensión no contributiva de invalidez de 604,2 euros al mes que cobraba desde el 1 de diciembre de 2013, a la que habría que sumar una serie de complementos que elevaban la cantidad percibida.

Como decimos, una beneficiaria de la pensión no contributiva de invalidez en España ha visto cómo le suspendían su pensión tras haber incumplido una normativa por la cual no puede pasar más de 90 días al año fuera de España si quiere seguir percibiendo este tipo de prestaciones (como se puede consultar aquí). Esto es algo que la susodicha incumplió de forma reiterada al haber pasado en Marruecos 135 días en 2018, 136 días en 2019, 260 días en 2020 y 149 días en 2021. La propia sentencia se puede leer aquí.

Cobró 32.857,2 euros de más

La condenada percibía también en Marruecos una pensión de 1.050,92 dirhams mensuales, que equivalen a unos 96,68 euros mensuales. Además de esto, también era beneficiaria de una prestación complementaria a la pensión de invalidez no contributiva con una cuantía mensual de entre 36,03 euros y 37,69 euros, según el periodo, desde el 1 de marzo de 2014, habiendo cobrado en 2021 un total de 452,95 euros por este complemento y en enero de 2022 un total de 44,41 euros.

No obstante, la suspensión de esta prestación por haber estado más de 90 días fuera de España no ha sido el único castigo para esta mujer, ya que también ha sido condenada a tener que devolver 32.857,2 euros después de que se haya descubierto que durante el año 2021 la unidad de convivencia familiar de la susodicha tuvo unos ingresos de 73.291,08 euros, una cifra muy por encima del mínimo exigido en 2021 que era de 33.835,2 euros. Estos ingresos familiares fueron tan elevados debido a que una hija suya, que está dentro de la unidad familiar, también percibe una pensión por incapacidad.

Por ello, se la condena a devolver la cantidad de 32.857,2 euros, tras haber cobrado de más la pensión no contributiva de invalidez desde el 1 de junio de 2018 hasta el 1 de mayo de 2022. Por último, la recurrente trató de defenderse alegando que en el año 2020 (cuando pasó 260 días en Marruecos) no pudo volver a España debido a las restricciones por la pandemia, algo que el tribunal rechazó recordando que existían mecanismos para volver a España en el caso de los residentes españoles.

Pudo regresar a España en 2020, pero no lo hizo

Esto mismo se lee en la sentencia: "(...) la entrada a territorio nacional, por vía terrestre", estaba permitida a los "Residentes en España", según el artículo único, apartado 2, párrafo b), de la Orden INT/239/2020, de 16 de marzo, por la que se restablecen los controles en las fronteras interiores terrestres con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, BOE del mismo día, e incluso también se permite, en su párrafo d), a las personas "que acrediten documentalmente causas de fuerza mayor o situación de necesidad"; norma que se fue prorrogando; y esto mismo para "la entrada en el territorio nacional por vía aérea y por vía marítima".

Por lo tanto, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña rechaza las alegaciones de la acusada y la condena a la devolución de los 32.857,2 euros cobrados indebidamente durante casi cuatro años de la pensión no contributiva de invalidez, además de retirarle dicha prestación.