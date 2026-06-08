Arcadi España amenaza con superar a Montero y Montoro en terror fiscal

Daba la sensación de que con la salida de María Jesús Montero del Ministerio de Hacienda, el fisco nos daría un respiro. Pero no ha sido así. Arcadi España, nuevo ministro de Hacienda, se estrena con la amenaza de una nueva tormenta fiscal sobre el contribuyente español. La actual campaña de la renta está disparando un 24% la recaudación por IRPF.

Ha disparado también el envío de las cartas del miedo hasta 130.000 misivas. Además, también ha incrementado las devoluciones. A 1 de junio, Hacienda ha abonado su devolución a 8.277.000 contribuyentes por importe de casi 5.710 millones de euros tras los dos primeros meses de la campaña. O dicho de otra manera, Hacienda había robado indebidamente 5.700 millones de euros a 8,27 millones de contribuyentes, que no han dispuesto de semejante capital durante un año.

Solo en IRPF, de enero a abril de este año, Hacienda ha recaudado 54.203 millones de euros, 4.430 millones más que un año antes y la friolera de 23.777 millones más que en los cuatro primeros meses de 2019. Sin embargo, el nuevo ministro de Hacienda continúa la estela de su predecesora, María Jesús Montero, y asegura que el Gobierno ha bajado los impuestos a las rentas bajas.

Precisamente, a esto se le une la petición de Bruselas de que el Gobierno español suba el IVA de la hostelería hasta el 21%. Esta es una de las recomendaciones que aparece en el informe del Semestre Europeo de Bruselas, en el que el organismo evalúa de forma periódica las políticas económicas y sociales de cada uno de los países miembros. Llevarlo a cabo implicaría subir del 10% al 21% el IVA de estos negocios.

Da la sensación de que Arcadi España se dispone a seguir disparando los impuestos desde el Gobierno. ¿Hasta cuándo va a aguantar el sufrido contribuyente español?