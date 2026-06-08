Así es la nueva moneda de dos euros que ha empezado a circular en España

La acuñación de nuevas monedas conmemorativas siempre atrae la atención y genera interés entre los aficionados a la numismática y el coleccionismo de monedas. Detalles extraños, rarezas o ediciones limitadas: cualquier particularidad que tengan las monedas puede hacer que su precio de mercado se dispare y supere, con creces, el valor impreso en ellas.

En nuestro país, la institución encargada de la impresión de billetes y la acuñación de moneda es la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, responsable de valiosas colecciones conmemorativas que cada año se elaboran para ponerlas a disposición de los interesados. Ahora, la institución ha puesto a circular una cantidad limitada de monedas de dos euros que homenajean la reforma del artículo 49 de la Constitución Española.

Nueva moneda conmemorativa

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda ha puesto en circulación una nueva edición de monedas de dos euros que homenajean la reforma del artículo 49 de la Constitución Española, en el que se establece que "los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, en entornos universalmente accesibles".

Del mismo modo, este artículo detalla que los poderes públicos "fomentarán la participación de sus organizaciones, en los términos que la ley establezca", señalando que "se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad". Así, la reforma sustituyó el término "disminuidos" por el de "personas con discapacidad".

Así las cosas, tal y como anunció en un comunicado el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, estas monedas ya están disponibles y, desde el 24 de marzo, se encuentran en circulación. Concretamente, la tirada de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda ha sido de un millón y medio de unidades.

Ya están disponibles las monedas de dos euros que conmemoran la reforma del artículo 49 de la Constituciónhttps://t.co/eDkyPYIHNI pic.twitter.com/tvdFSVJlZ6 — CERMI Estatal (@Cermi_Estatal) May 14, 2026

Al respecto, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad explica que la acuñación de estas monedas constituye un instrumento de "proyección europea" del compromiso de España con "los valores de dignidad, igualdad e inclusión que inspiran nuestro Estado social y democrático de Derecho, contribuyendo a otorgar visibilidad a una reforma constitucional de especial relevancia histórica y social".

Con todo, el organismo detalla cómo "a la izquierda de la imagen, en forma circular y en mayúsculas, aparece la leyenda ‘España’; a su derecha, en forma circular, está la cifra del año de acuñación, 2026, junto a la marca de Ceca". Por su parte, "rodeando todos los motivos y leyendas, en la zona circular exterior de la moneda estarán las 12 estrellas de la Unión Europea".

Del mismo modo, "en el reverso, en el lado izquierdo, está la cifra que representa el valor facial de la moneda". Asimismo, "en el lado derecho aparecen, de un extremo a otro, seis líneas verticales en las que se superponen 12 estrellas, estando cada estrella situada junto a los extremos de cada línea".