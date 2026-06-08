El Instituto Coordenadas identifica a los 25 empresarios más influyentes de América Latina en 2026

El Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada ha presentado un informe especial que identifica a los 25 empresarios más influyentes de América Latina en 2026, una clasificación elaborada a partir de criterios como capacidad de creación de valor, liderazgo sectorial, influencia regional, proyección internacional e impacto económico.

Según el estudio, América Latina afronta una nueva etapa de crecimiento impulsada por la digitalización, las telecomunicaciones, la energía, las infraestructuras y los servicios financieros. Con más de 660 millones de habitantes y un PIB agregado superior a los siete billones de dólares, la región se consolida como uno de los principales polos económicos emergentes del mundo.

El informe sitúa entre los principales referentes empresariales latinoamericanos a Carlos Slim (México), Jorge Paulo Lemann (Brasil), Germán Larrea (México), Marcos Galperin (Argentina), David Vélez (Colombia-Brasil), Paolo Rocca (Argentina), André Esteves (Brasil), Eduardo Elsztain (Argentina), José Luis Manzano (Argentina), Carlos Rodríguez-Pastor (Perú), Stanley Motta (Panamá) y Ricardo Salinas Pliego (México), entre otros.

Asimismo, la clasificación incorpora figuras históricas como Roberto Irineu Marinho, Emilio Azcárraga Jean, Gustavo Cisneros, Luis Carlos Sarmiento Angulo, Manuel Arango o Juan Domingo Beckmann, junto a representantes de una nueva generación de líderes empresariales vinculados a la tecnología e innovación.

El Instituto Coordenadas destaca que la influencia empresarial en América Latina ya no depende exclusivamente del tamaño patrimonial, sino de la capacidad para impulsar transformaciones económicas, desarrollar sectores estratégicos y conectar los mercados latinoamericanos con las principales corrientes globales de inversión e innovación.

El informe concluye que estos 25 empresarios constituyen actualmente uno de los principales motores de crecimiento económico, empleo e inversión en la región y representan una referencia para comprender la evolución del espacio económico iberoamericano durante la próxima década.