El precio de la vivienda usada sufre la mayor subida de la historia

La vivienda sigue siendo una de las grandes preocupaciones para los españoles, puesto que la subida de precios que ha registrado en los últimos años impide a muchas personas, especialmente jóvenes, acceder a un techo. Sin embargo, esta tendencia al alza no parece que vaya a frenarse por el momento. Más bien al contrario: el precio de los inmuebles no deja de crecer y registrar nuevos máximos.

Precios disparados

El precio de la vivienda libre aumentó un 12,9% interanual en el primer trimestre de 2026, la misma tasa que registró en el último trimestre de 2025 y el mayor incremento observado desde el primer trimestre de 2007, cuando alcanzó el 13,1%. Así lo reflejan los datos del INE, que demuestran cómo, con este nuevo repunte, el precio de la vivienda libre suma ya 48 trimestres consecutivos de incrementos interanuales, una tendencia sostenida que se mantiene desde hace doce años.

Del mismo modo, según los datos del INE, el precio de la vivienda usada se incrementó un 13,5% respecto al mismo periodo del año anterior, cuatro décimas más que en el trimestre precedente. Esta es la mayor subida registrada en la historia, puesto que la serie analizada comienza en 2007. En cambio, la vivienda nueva aumentó un 9,1% interanual, lo que supone una desaceleración de 2,1 puntos respecto al último trimestre de 2025. Además, es el crecimiento más moderado registrado en este segmento desde el cuarto trimestre de 2023.

INE

La diferencia entre ambos tipos de inmuebles explica buena parte de la evolución general del mercado durante los primeros meses del año. Mientras la vivienda nueva moderó su ritmo de crecimiento, la usada continuó acelerándose hasta alcanzar un máximo histórico.

Lo cierto es que el encarecimiento de la vivienda fue generalizado en todo el territorio nacional. Todas las comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas registraron tasas interanuales positivas y, además, todas superaron el 10%. Concretamente, las mayores subidas correspondieron a Aragón y la Región de Murcia, donde el precio de la vivienda libre aumentó un 15,6% en ambos casos.

Así las cosas, además de la evolución interanual, el INE recoge un aumento significativo en comparación con el trimestre inmediatamente anterior. Entre enero y marzo de 2026, el precio de la vivienda libre subió un 3,5% respecto al cuarto trimestre de 2025, una tasa 1,7 puntos superior a la registrada en los tres meses anteriores. Se trata del crecimiento trimestral más elevado desde el segundo trimestre de 2025, cuando el avance alcanzó el 4%. De hecho, con este resultado, el mercado acumula nueve trimestres consecutivos de incrementos trimestrales en el precio de la vivienda libre.

Con todo, en términos trimestrales, tanto la vivienda nueva como la usada registraron un crecimiento idéntico del 3,5%. En el caso de la vivienda nueva, el aumento mejora el 2,2% contabilizado en el trimestre anterior y representa el mayor avance desde el primer trimestre de 2025, cuando alcanzó el 5,5%. La vivienda usada también incrementó su precio un 3,5% entre enero y marzo, lo que supone una aceleración de 1,7 puntos respecto al trimestre precedente. Según el INE, es además la tasa trimestral más elevada para este segmento desde el segundo trimestre de 2025.