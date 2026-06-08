España ha unido fuerzas con Francia y otros cinco países de la Unión Europea para reclamar a la Unión Europea que no suavice la norma que obliga a la industria automovilística a rebajar los límites de emisiones para coches y furgonetas, pese a las crecientes presiones de parte del sector para flexibilizar una normativa que muchos fabricantes consideran difícil de cumplir en el actual contexto de mercado.

En un documento conjunto, Dinamarca, Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, España y Suecia defienden mantener las actuales normas de reducción de emisiones para coches y furgonetas y advierten de que conceder más margen a los fabricantes podría ralentizar la implantación del coche eléctrico.

En marzo de 2025, Von der Leyen propuso retrasar tres años las multas para los fabricantes que no cumplan los límites de emisiones de CO2: los turismos deberán emitir un máximo de 93,6 gramos de CO2 por kilómetro (frente a los 115,1 gCO2/km de 2020-2024) y las furgonetas 153,9 gCO2/km, unas cifras que deberán recortarse a la mitad en 2030 de cara a lograr las cero emisiones en 2035. Finalmente, la Comisión Europea dio otro paso atrás y propuso permitir una producción "limitada" de coches de combustión a partir de 2035, hasta alcanzar un 10% de las emisiones de CO2 permitidas en 2021.

La propuesta del Ejecutivo comunitario todavía necesita el respaldo del Consejo de la UE (formado por los ministros del ramo de cada Estado miembro) y del Parlamento Europeo. Por eso, siete países (entre ellos España), ya han empezado su particular campaña en contra de que las normas se suavicen, tal y como reclaman muchos fabricantes.

Los siete gobiernos sostienen que cualquier flexibilidad adicional para cumplir los objetivos de emisiones de CO2 debe ser "estrictamente limitada" y estar vinculada a "compromisos concretos para avanzar en la descarbonización". A su juicio, modificar ahora las reglas podría poner en riesgo las inversiones que la industria automovilística europea ya ha realizado para adaptarse al nuevo marco regulatorio.

"La integridad y la previsibilidad" de estas normas son fundamentales, afirman los firmantes, que consideran que cambiar el rumbo supondría un "error estratégico" en un momento en el que las inversiones realizadas durante los últimos años comienzan a dar resultados.

Además de defender las actuales exigencias, los siete países piden acelerar aún más la adopción del coche eléctrico. Para ello reclaman más infraestructuras de recarga, incentivos a la demanda y medidas que faciliten el acceso de hogares y empresas a vehículos eléctricos de segunda mano.

Eléctrico o nada

El documento también apuesta por reforzar una cadena industrial europea ligada al vehículo eléctrico y por apoyar sectores considerados estratégicos para la transición energética, como la fabricación de baterías o el denominado acero verde (acero fabricado con hidrógeno y energía renovable).

Los gobiernos firmantes también argumentan que, en un contexto de incertidumbre geopolítica y volatilidad en los precios de los combustibles fósiles, lo más inteligente es cambiar la industria automovilística de cabo a rabo para depender de la energía eléctrica mientras, en el caso del Gobierno de Sánchez, también se rechazan y se desmantelan las centrales nucleares.

Los siete países también muestran sus reservas ante una posible mayor incorporación de combustibles renovables o neutros en carbono dentro de la regulación de emisiones para turismos. Consideran que esta opción podría restar impulso a la electrificación, aumentar dependencias exteriores y desviar inversiones de sectores donde estas tecnologías podrían tener un mayor impacto, como la aviación o el transporte marítimo.

En su declaración conjunta, Dinamarca, Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, España y Suecia concluyen reclamando una "senda clara y ambiciosa" hacia la electrificación del transporte, convencidos de que esta estrategia permitirá reforzar la competitividad de la industria europea a largo plazo y abaratar el acceso a estos vehículos para los consumidores.