Estas son las playas españolas que desaparecerán en 2100 según la última profecía apocalíptica climática

Una nueva advertencia climática para finales de siglo desatará la ecoansiedad de los más sensibles a este tipo de predicciones apocalípticas. Una información difundida por EFE asegura que las playas españolas perderán entre 60 y 80 metros de superficie antes de 2100 debido a la subida del nivel del mar. El escenario se basa en proyecciones elaboradas para dentro de más de siete décadas.

Las fuentes consultadas por EFE afirman que las playas españolas perderán entre 60 y 80 metros de superficie de aquí al año 2100, e incluso alertan de la posible desaparición de zonas costeras en el norte de España.

Sin embargo, la propia información revela que el fenómeno no se explica únicamente por el "cambio climático". Una de las principales causas de la pérdida de arena en las playas está en las infraestructuras construidas por el hombre: presas, puertos, urbanizaciones, paseos marítimos... todo ello altera el transporte natural de sedimentos, en opinión del director del Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria, Raúl Medina Santamaría.

Llega menos arena a las playas y los sedimentos se escapan con las mareas. Y, además, el nivel del mar sube, según sostiene el experto. Esto implica que, por cada centímetro que suba el océano, las playas retrocederán aproximadamente un metro, lo que llevaría a una pérdida media de entre 60 y 80 metros de costa para finales de siglo.

Las playas más amenazadas

Según la información de EFE, el litoral de Asturias, a pesar de que es uno de los menos artificializados de España, se enfrenta a un retroceso medio de hasta tres metros y un aumento de la erosión del 20% hasta 2040. El de Cantabria sufre inundaciones cada vez más habituales en zonas bajas y, entre lo más amenazado, figura la ría y el estuario de Santoña o la bahía de Santander.

En el País Vasco, la subida del nivel del mar podría afectar al 70% de las playas de Guipúzcoa y al 45% de las de Vizcaya, según un estudio de Greenpeace que advierte de que la región podría comenzar a perder alguna de sus playas en menos de diez años mientras que, en ciudades como Bilbao, el mar "se habrá comido más de 40 metros de costa" para finales de siglo.

Culpa de los temporales

Y si la desaparición de las playas no es culpa de los paseos marítimos o la subida del mar, basta con atribuirlo al destrozo de los temporales, que también encaja en el relato climático. De este modo, el retroceso de la línea costera de Cataluña y la Comunidad Valenciana fue cosa de la borrasca Harry, que dañó sistemas de dunas y provocó una importante pérdida de arena.

Los temporales de este invierno también han dejado huella en las costas andaluzas y los ayuntamientos del litoral han recibido 12 millones de euros para perfilado de costas, trasvases de arena y reposición de equipamientos dañados. También Baleares y Canarias aparecen entre las regiones señaladas por distintos estudios como especialmente vulnerables a los cambios en la línea de costa.

El ecologismo lleva décadas encadenando predicciones sobre catástrofes inminentes que rara vez llegan cuando se anuncian. Esta última fija su horizonte en el año 2100. Hasta entonces, los españoles tendrán tiempo de sobra para comprobar si se quedan sin arena para extender la toalla o si acaba siendo otra falsa alarma como la célebre inminente desaparición de los osos polares.