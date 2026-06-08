Hacienda dispara un 24% la recaudación del IRPF y envía 130.000 cartas del miedo

La campaña de la declaración de la renta entra en su recta final, puesto que el plazo para presentarla finaliza el próximo día 30 de junio. Un año más, Hacienda hace todo lo posible para asegurarse el cobro del IRPF, incluido el envío de las denominadas 'cartas del miedo', con las que se insta a rectificar las declaraciones realizadas a los contribuyentes. Así las cosas, la Agencia Tributaria ya ha adelantado datos relativos a la recaudación que ha obtenido en los dos primeros meses de campaña.

Aumento de la recaudación

El afán recaudatorio de la Agencia Tributaria no conoce fin. Prueba de ello es el incremento del número de declaraciones cuyo resultado ha sido 'a ingresar'. Al respecto, según los datos ofrecidos por la Agencia Tributaria en un comunicado, hasta el 1 de junio "los contribuyentes han presentado ya 3.202.000 declaraciones con resultado a ingresar", lo cual supone un incremento de casi el 8%.

Sin embargo, más interesante resulta aún analizar la letra pequeña de dicho comunicado. Como podemos ver a continuación, las cifras proporcionadas por el Fisco demuestran que, a principios del mes de junio, el importe de estas declaraciones ascendía a 5.710 millones de euros. Un año antes, el importe fue de 4.610 millones. Por tanto, en un año se ha producido un incremento del 24%.

Agencia Tributaria

Del mismo modo, también ha crecido el importe de las devoluciones que el Fisco ha tenido que realizar durante la actual campaña de la declaración de la renta, que aún continúa abierta. En este sentido, Hacienda detalla que, a 1 de junio, abonó su devolución a 8.277.000 contribuyentes por importe de casi 5.710 millones de euros tras los dos primeros meses de la campaña.

Así las cosas, Hacienda informa también de que el ritmo de devoluciones ya abonadas "evoluciona en línea con el de las propias solicitudes de devolución", habiéndose incrementado un 4,1% en tasa anual, frente al incremento del 4% del número de solicitudes de devolución. Esto ocurre, además, en un momento en el que ya se han presentado 15.202.000 declaraciones, un 4,7% más que el año pasado.

Cartas del miedo

Con todo, Hacienda ya ha comenzado a enviar las denominadas 'cartas del miedo'. Al respecto, el Fisco explica cómo "la Agencia Tributaria ha iniciado, según lo previsto, los envíos de cartas (...) a contribuyentes que han presentado su declaración modificando información aportada por la Agencia, a efectos de que valoren si deben o no presentar una declaración complementaria adaptándose a la información que le consta a la AEAT".

Concretamente, según informa el organismo, "en las últimas semanas se han hecho los primeros envíos, con más de 50.000 cartas ya remitidas, a medida que se han ido presentando declaraciones, con la previsión de terminar remitiendo en total cerca de 130.000 cartas". Así, Hacienda defiende que "el objetivo es seguir avanzando en el cumplimiento voluntario por la vía de los avisos preventivos para evitar errores y omisiones que puedan posteriormente conllevar una eventual regularización de la Agencia".

De este modo, la Agencia Tributaria recuerda que "si el contribuyente entiende que su declaración era correcta, lógicamente no tiene que modificarla, pero si considera que cometió algún tipo de error u omisión, se le da la opción de corregirla mediante la correspondiente declaración rectificativa". En cualquier caso, incide en que "el pasado año se presentaron más de 45.000 declaraciones rectificativas tras recibir el aviso preventivo, evitando así comprobaciones, generación de intereses y eventuales sanciones".