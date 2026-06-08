La AIReF se equivocó en sus proyecciones de natalidad: las pensiones costarán más de lo previsto

En su último informe, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha reconocido que se ha estado equivocando en sus proyecciones sobre natalidad en España en las que luego basaba el futuro gasto en pensiones, con lo que este será mayor que el proyectado hace tan sólo un año y se tendrán que dedicar más recursos a pagar las pensiones futuras.

Como decimos, hace menos de un año la AIReF publicó un informe sobre "proyecciones demográficas para el periodo 2024-2070", tal y como ya analizamos aquí. En dicho informe, la organización dirigida por Cristina Herrero proyectó que la natalidad en España pasaría de apenas 1,12 hijos por mujer en 2024 a 1,31 hijos por mujer en 2050 y posteriormente a 1,39 hijos por mujer en 2070. En el siguiente gráfico podemos verlo:

No obstante, tan sólo ocho meses después de aquel informe, la AIReF viene a reconocer su error y lanza otra proyección de la natalidad totalmente contraria a la que estimó hace menos de un año.

Como vemos, la AIReF reconoce que hace apenas ocho meses proyectó una natalidad de 1,31 hijos por mujer para el año 2050 (como hemos visto antes), aunque ahora reduce radicalmente su proyección: no sólo la natalidad no va a crecer, sino que va a caer hasta los 1,02 hijos por mujer en 2050. Es decir, de 1,31 hijos a 1,02.

El principal motivo que explica esta diferencia tan grande entre unas proyecciones y otras es el llamado "supuesto de convergencia del número de hijos por mujer al de los países de nuestro entorno geográfico más próximo". Esto es algo que también explicamos hace menos de un año y significa que la AIReF proyectaba (ya no) que la natalidad en España se acercaría a la de los países más cercanos al nuestro (los países europeos), y que eso ayudaría a reducir la brecha entre los hijos que las mujeres desean tener y los hijos que finalmente acaban teniendo.

Este supuesto no ha hecho más que traer problemas a la hora de proyectar el número de hijos por mujer en los últimos años. Para comprobarlo no hay más que ver el siguiente gráfico:

En dicho gráfico podemos ver cómo la AIReF se ha ido equivocando en sus proyecciones de forma sistemática desde el año 2018. Como vemos, la AIReF proyectaba en 2018 que el número de hijos por mujer para esos años alcanzaría los 1,4 hijos por mujer, mientras que el número real observado fue de 1,26 hijos por mujer. En sus previsiones de 2020 proyectó que para esos años el número de hijos por mujer sería de 1,23, aunque finalmente fue de 1,18. En sus estimaciones para 2023 volvió a equivocarse al proyectar 1,19 hijos por mujer cuando esta cifra se ubicó en 1,16 hijos por mujer. Y finalmente, en sus estimaciones del 2025 ha vuelto a equivocarse al proyectar 1,12 hijos por mujer, siendo la cifra observada de 1,10 hijos por mujer.

En todas las previsiones (2018, 2020, 2023 y 2025) vemos cómo ha proyectado que la natalidad crecería hasta 2040, siendo el caso más llamativo la proyección de 1,8 hijos por mujer para ese año que hizo en 2018, más aún cuando en las proyecciones de 2026 estima que el número de hijos por mujer para 2040 será de 1,03 hijos por mujer.

Sobre la natalidad se basa el gasto en pensiones

Estos errores no sólo tienen importancia por el mero hecho de que un organismo tan prestigioso falle de forma sistemática y tan flagrante en cuatro informes distintos, sino que, precisamente, las proyecciones de natalidad son la base sobre la que se sustenta el futuro gasto en pensiones de nuestro país. No hay más que comparar el gasto que se proyectaba hace un año con el que se proyecta en el último informe de la AIReF.

Estas son las previsiones de gasto en pensiones proyectadas en el informe "segunda opinión sobre la sostenibilidad de las Administraciones públicas a largo plazo" publicado el 31 de marzo de 2025:

Como vemos, en este documento se espera un gasto en pensiones que alcance el 13,3% del PIB en 2029, del 15,3% sobre el PIB en 2041, del 16,1% sobre el PIB en 2050 y del 14,7% sobre el PIB en 2070.

Mientras tanto, esto es lo que proyecta la AIReF en su último informe tras realizar los cambios mencionados anteriormente:

Tal y como se observa, el gasto en pensiones crecería en dos décimas para el año 2030 y en tres décimas para el año 2050. Esto supone, con el PIB actual (que para esos años será mayor), un gasto extra de 3.374 millones de euros en 2030 y de 5.061 millones de euros en 2050.

Por tanto, estos errores continuados del organismo que debe velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas tienen su importancia, ya que en ellos se basa el futuro gasto en pensiones, uno de los mayores retos económicos a los que se enfrenta la economía española en las próximas décadas.