La trampa del Gobierno en la regularización de inmigrantes que expone a multas a las empresas

Uno de los objetivos de la regularización masiva de inmigrantes, según las palabras de la propia ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, es "romper con las barreras burocráticas del pasado". Para ello han creado un mecanismo "sencillo" para conseguir el permiso de residencia. El problema es que el Real Decreto 316/2026, de 14 de abril, por el que se modifica el Reglamento de Extranjería, es tan sencillo que hay problemas que ya se están empezando a vislumbrar, como el hecho de que los solicitantes del permiso puedan empezar a trabajar en el momento en el que reciban la comunicación de inicio de la tramitación. Es decir, sin que hayan conseguido la resolución final. Y es que, como explicó Saiz, aunque no estén resueltas las solicitudes, la habilitación provisional "permitirá trabajar, desde el primer día, en cualquier sector y en cualquier parte de España". Los empleadores pueden con ella contratarles y darles de alta en la Seguridad Social sin necesidad de esperar a la resolución definitiva del expediente.

Y aquí es donde se crea la inseguridad jurídica porque si finalmente se le deniega el permiso al inmigrante que ya esté trabajando sin haber finalizado el proceso de regularización, el empleador se expone a una sanción. La norma establece que, en caso de denegación de la solicitud, la habilitación provisional decaiga de forma automática y es la persona trabajadora la que está obligada a comunicar esta circunstancia a la empresa. ¿Y si no lo hace? Ahí es donde está la preocupación de los empresarios. Según fuentes de la CEOE, este diseño normativo "genera inseguridad jurídica para el empleador, en la medida en que no dispone de un mecanismo objetivo, directo y verificable que le permita conocer si la habilitación provisional continúa vigente o si, por el contrario, ha perdido eficacia como consecuencia de la denegación de la autorización definitiva".

Es tal la trampa normativa en la regularización de inmigrantes o en trámites como la obtención del NIE, que se está dando el caso de pequeños empresarios que se sienten indefensos a la hora de contratar. Fuentes de Extranjería aseguran a Libertad Digital que hay empresas de socorrismo en puntos del Levante español que ante el aluvión de solicitudes de trabajo de extranjeros no saben cómo actuar. Y es que el NIE te puede dar derecho a trabajar pero los empleadores no pueden saberlo. De ahí el miedo a la inspección de trabajo o a los propios agentes de Extranjería, los cuales prevén que la situación relativa a la denegación de los permisos y sus consecuencias para los empleadores podrán verse a finales de este año.

Mientras tanto, la CEOE, que ha apoyado sin fisuras el proceso de regularización instando al Gobierno a que diseñe un plan de integración a través de la formación, con el objetivo de cubrir vacantes, reclama que no quede en manos del trabajador irregular la comunicación a la empresa. "Por razones de seguridad jurídica, resulta imprescindible articular mecanismos efectivos de coordinación entre la Administración de Extranjería y la Tesorería General de la Seguridad Social, que permitan la comunicación inmediata, fehaciente y automatizada a la empresa de la eventual denegación de la autorización", aseguran. De hecho sugieren que sea el momento de la recepción de la comunicación la fecha a partir de la cual tenga efectos la baja del trabajador. Se trata de evitar que se traslade al empleador "una carga de control imposible de asumir".

Preocupada por esta situación que veremos en los próximos meses, la CEOE se lo ha trasladado al Gobierno. "Estamos esperando su resolución, en la que sabemos están trabajando alineados con nuestro planteamiento", explican fuentes de la patronal a LM que insisten en la importancia de dar seguridad jurídica a todo el proceso, pues España necesita, recalcan, personas regularizadas para sectores como la dependencia, el turismo, el transporte, la seguridad privada, forestales o limpieza. Algo que también le han hecho llegar al Gobierno.