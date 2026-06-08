La UE perdona temporalmente a un proveedor chino de chips castigado por apoyar al Kremlin

La Comisión Europea propone levantar durante nueve meses la prohibición de comprar chips al fabricante chino Yangzhou Yangjie Electronic, un "proveedor clave" para la industria automovilística europea, pero que fue sancionado en el último paquete de represalias contra Rusia por apoyar al Kremlin en la guerra de Ucrania.

El Ejecutivo comunitario subrayó, sin embargo, que se trata de una "derogación temporal" que en ningún caso supone sacar de manera permanente a esta firma china de la lista de entidades sancionadas por la guerra.

"Proponemos una derogación temporal de nueve meses porque esta compañía es un proveedor clave de algunas compañías automovilísticas europeas", explicó en una rueda de prensa la portavoz Siobhan McGarry, quien señaló que no dar este paso derivaría en una "disrupción severa" en el suministro de semiconductores.

Yangzhou Yangjie Electronic fue sancionada en el último paquete de sanciones de la UE contra el Kremlin, el número 20, por apoyar "significativamente" las capacidades militares de Rusia aportando componentes usados en drones y en bombas planeadoras, apuntó la portavoz europea.

El objetivo de la derogación temporal, indicó, es dar tiempo a las firmas automovilísticas europeas para encontrar proveedores alternativos y firmar contratos de suministros con ellos.

La propuesta, que el Ejecutivo comunitario planteó a mediados de mayo, debe ser evaluada y aprobada ahora por los Estados miembros por unanimidad.