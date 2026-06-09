Bruselas señala a Sánchez por la pobreza infantil de España

Bruselas ha dado un nuevo varapalo al triunfalismo económico y social del Gobierno de España. Si bien desde el Ejecutivo español insisten permanentemente en que, gracias a su política económica, cada vez la gente vive mejor, lo cierto es que persisten graves problemas que han de ser abordados. Esto lo reconocen, incluso, instituciones internacionales. Ahora, la última recomendación europea insta a España a hacerse cargo, concretamente, de la pobreza infantil.

La necesidad de abordar la pobreza infantil

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pretende hacernos ver que España es hoy un país mucho más rico y próspero que cuando llegó a Moncloa, en el año 2018. Además de presumir del crecimiento del PIB, el líder socialista ha llegado a afirmar que los españoles hemos ganado poder adquisitivo en este período debido a que, supuestamente, los salarios habrían crecido más que la inflación.

Esto es algo discutible en sí mismo. Ahora bien, lo cierto es que, a pesar de la insistencia del Ejecutivo por presentarnos su particular lectura de la situación económica del país, las instituciones comunitarias están alertando de los graves problemas que padece nuestra economía. Una de ellas es la tasa de pobreza infantil, que es la mayor de la UE.

Así las cosas, en la última recomendación a España, el Consejo Europeo afirma que "España se enfrenta a varios retos relacionados con la sostenibilidad fiscal, la productividad, la inversión eficaz y sostenida en innovación, la carga normativa y administrativa, el funcionamiento del sistema judicial, los vínculos entre ciencia y empresa, el acceso a la financiación, la adaptación al cambio climático y la resiliencia de las infraestructuras, la gestión del agua, la red eléctrica, la oferta de vivienda social y vivienda asequible, la pobreza infantil, la inadecuación de las capacidades y la eficiencia del sistema sanitario".

En este sentido, el organismo explica más adelante que "la pobreza infantil en España sigue siendo un reto importante, en un contexto de elevados niveles generales de pobreza y desigualdades de renta persistentemente elevadas". Al respecto, el documento incide en que "en 2024, más de uno de cada cuatro niños se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social en España, situando al país entre aquellos con peores resultados de la UE".

Asimismo, el organismo denuncia que "aunque las medidas adoptadas recientemente han logrado algunas mejoras, la situación refleja deficiencias más amplias en los sistemas de protección y prestaciones sociales, en particular en lo que se refiere a la distribución de los gastos sociales entre generaciones en un contexto de recursos fiscales limitados". De este modo, se explica cómo "las transferencias sociales tienen una capacidad limitada para reducir la pobreza, especialmente para los menores".

En este contexto, de acuerdo con el Consejo Europeo, en España "persisten las diferencias entre autonomías en las tasas de pobreza y en el efecto de las transferencias sociales, lo que apunta a la desigualdad en la cobertura de las prestaciones, en los servicios y en las posibilidades de acceso a ellos entre los distintos territorios, en particular en las zonas rurales, a pesar de algunos avances en los últimos años". Además, la institución afirma que "la coordinación entre los servicios y prestaciones sociales, sanitarios y de empleo nacionales y autonómicos sigue estando limitada por la fragmentación de las competencias, la heterogeneidad de los criterios de admisibilidad y el solapamiento de los instrumentos", señalando que "una mayor coordinación podría garantizar un apoyo más completo y continuado".

Con todo, el Consejo señala que "abordar la pobreza infantil, en particular reequilibrando los gastos sociales entre generaciones y mejorando la cobertura y la adecuación de las transferencias sociales y la asistencia social y su vínculo con la activación laboral, de forma que se sigan reduciendo las desigualdades de renta". Precisamente, en su recomendación la institución detalla que "reducir la inadecuación de las capacidades reforzando la EFP dual, la adecuación de la educación superior para el mercado laboral y el aprendizaje de personas adultas, centrándose en las CTIM".

Asimismo, subraya que "mejorar las capacidades básicas y luchar contra el abandono escolar prematuro". Por otra parte, el Consejo también sostiene que "mejorar el acceso a la asistencia sanitaria aumentando las capacidades de la atención primaria y los cuidados de larga duración, haciendo frente a la escasez de mano de obra y reduciendo los tiempos de espera".