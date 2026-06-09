El boom de los trasteros por el precio de la vivienda: "Lo están usando como una extensión de la casa"

En un contexto marcado por pisos cada vez más reducidos en las grandes ciudades y por una creciente presión sobre el precio de la vivienda, el self-storage se ha consolidado en España como una solución intermedia entre el hogar y el almacén. Lo que antes era un servicio puntual asociado a mudanzas o reformas, hoy empieza a convertirse en una extensión permanente del espacio doméstico y empresarial.

En este ecosistema destaca la compañía Necesito un Trastero, una de las redes de trasteros más grandes del país, con presencia en ciudades como Madrid, Barcelona, Alicante o Jerez de la Frontera y un modelo en plena expansión.

La empresa cumple ya una década de actividad. Así lo explica a Libre Mercado su directora de marketing, Louise Robert-Murphy: "Necesito un Trastero lleva diez años existiendo, aunque al principio destacaba por ser un modelo de franquicias".

El modelo, sin embargo, ha evolucionado hacia una estructura más centralizada: "Hace más de tres años fue comprado por PineBridge, una gestora global de activos financieros, y ahora el modelo de negocio está cambiando. Ahora estamos creciendo con centros propios".

Actualmente, la compañía opera con 38 delegaciones en España, con especial presencia en Madrid, Barcelona y el sur peninsular. Sus instalaciones van desde pequeños módulos de un metro cuadrado hasta grandes almacenes de más de 100 metros cuadrados destinados a empresas.

"Los trasteros van desde tamaños pequeños, como taquillas, hasta almacenes de 25 metros en algunos centros y hasta 100 metros en centros más grandes, a lo que nosotros llamamos los hubs para empresas", ha añadido Louise.

Más demanda

El crecimiento del sector no es casual. Está directamente relacionado con cambios estructurales en el mercado de la vivienda y en los hábitos de consumo, tal y como explica Louise. "Hay demanda para mudanzas, renovaciones en casa, para nacimientos... Cada vez más personas no tienen suficiente espacio en casa y buscan una solución", ha señalado, en referencia a la actual crisis de vivienda que atraviesa España.

En los últimos años, la empresa detecta además un cambio en el perfil del cliente, con mayor presencia de usuarios jóvenes gracias a la digitalización del servicio: "El cliente típico tiene 50 años, tenemos más hombres que mujeres, de hecho. Pero gracias a un nuevo método de pago online que hemos introducido cada vez hay más jóvenes. Las personas que contratan online suelen tener 30 años", ha añadido.

Vivienda cara y espacios más pequeños

Uno de los factores clave del crecimiento del sector es el precio de la vivienda en grandes ciudades como Madrid o Barcelona, donde el metro cuadrado ha reducido el tamaño medio de los hogares: "Existe el problema económico de que, por ejemplo, en Barcelona los pisos están supercaros ahora y las personas no tienen el espacio en casa".

Almacenaje en un trastero | Fuente: Necesito un trastero

A esto se suma el crecimiento del sector, que cada vez es más conocido en España. "España es uno de los países con el conocimiento del self-storage más bajo. Yo vengo de Inglaterra y sabemos lo que es el self-storage. Se ve en todas las calles, hay centros enormes de trasteros". En cambio, este conocimiento "es reciente en España", lo que también está contribuyendo al "boom de los trasteros".

Del trastero puntual a la "extensión del hogar"

El uso de estos espacios también ha cambiado. En las grandes ciudades, especialmente en Madrid, el trastero ya no es solo un recurso temporal, sino una prolongación del hogar: "Cada vez hay más trasteros urbanos, las personas tienen como un trastero del barrio", ha señalado Louise. "Lo están usando como una extensión de la casa", resume.

La empresa distingue además entre distintos comportamientos según el nivel socioeconómico del barrio y la tipología de centro, con hubs más orientados a empresas y centros urbanos de alta rotación para particulares.

Precios: desde 50 hasta más de 200 euros al mes

El precio del self-storage en España no es homogéneo. Depende del tamaño del trastero, pero sobre todo de la ciudad y la presión inmobiliaria. No cuesta lo mismo almacenar en el centro de Madrid que en áreas metropolitanas o ciudades medias donde la vivienda es más asequible.

En la capital, el coste de un espacio pequeño con la compañía Necesito un Trastero –una taquilla o un trastero de alrededor de un metro cuadrado– parte de unos 49 euros al mes. A partir de ahí, el precio escala rápidamente: un trastero mediano ronda los 118 euros, mientras que los más grandes pueden superar fácilmente los 160 euros mensuales. En los formatos de mayor capacidad, pensados ya casi como pequeños almacenes, la factura puede acercarse o incluso superar los 200 euros.

En el caso de Barcelona, la falta de espacio en los pisos y el alto precio del metro cuadrado han convertido el trastero en una extensión habitual del hogar. Los precios arrancan en torno a los 49 euros para espacios muy pequeños, pero suben con rapidez: un trastero mediano ronda los 100 euros, y los de mayor tamaño pueden situarse entre los 130 y los 150 euros al mes, con almacenes que superan ampliamente esa cifra.

Fuera de los grandes núcleos, el mercado se modera ligeramente, aunque la demanda crece. En Barakaldo, dentro del área del Gran Bilbao, un trastero pequeño se sitúa en torno a los 56 euros mensuales, mientras que los espacios medianos rondan los 74 euros y los más grandes se mueven cerca de los 100 euros.

Un patrón similar se observa en el sur, en ciudades como Jerez de la Frontera, donde los precios de entrada son algo más bajos, desde unos 58 euros para espacios pequeños. Sin embargo, también aquí el coste crece a medida que aumenta el tamaño, con trasteros grandes que superan los 110 euros y almacenes que pueden llegar a los 145 euros mensuales.

Más allá del consumidor particular, el negocio empresarial gana peso en la facturación del sector. Según la propia compañía, aunque los particulares siguen siendo mayoría en número de clientes, las empresas también representan una parte significativa de los ingresos. Mientras tanto, el futuro del sector, según Robert-Murphy, pasa por una combinación de expansión y consolidación.