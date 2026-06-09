El plan de Roberto Sánchez para Perú: subida histórica de impuestos, más gasto y control de precios

Las elecciones presidenciales de Perú se encuentran en su momento más crítico y todavía no sabemos quién será el próximo presidente del país sudamericano. En estos momentos, el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, lidera la contienda frente a Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, por un margen muy estrecho (50,07% para Sánchez y 49,93% para Fujimori).

El partido al que pertenece Roberto Sánchez es el mismo al que pertenecía el expresidente Pedro Castillo, quien fue elegido en 2021 y que en diciembre de 2022 intentó un autogolpe de Estado que fracasó. Castillo fue condenado por conspiración para la rebelión y sentenciado a 11 años de prisión. El propio Roberto Sánchez fue ministro de Comercio Exterior y Turismo durante el gobierno de Pedro Castillo.

Entre las políticas económicas que se aplicarían en caso de que Roberto Sánchez fuera elegido presidente de Perú, destacan las siguientes medidas: aumento del gasto público, incremento de la presión tributaria, reducción del llamado "gasto superfluo" del Estado, subida del salario mínimo, entre otras. A continuación, presentamos las claves de su programa electoral para la segunda vuelta de las elecciones.

Subida del salario mínimo y del gasto público

Para empezar, nos encontramos en este documento con la subida progresiva de la Remuneración Mínima Vital (similar al SMI en España) desde los 1.130 soles mensuales actuales (282,58 euros) hasta alcanzar los 1.500 soles mensuales (375,1 euros), además de establecer un "mecanismo técnico de actualización anual basado en inflación y productividad".

Más adelante el candidato Roberto Sánchez promete que si gana implantará con urgencia un programa llamado "Contra el Hambre, la Desnutrición y la Anemia", que consiste en ampliar la ayuda social a madres y hogares con niños, y también a adultos de 65 años o más que estén en pobreza extrema. Se trata de amplificar un programa que ya existe y cuyo coste ronda los 1.000 millones de soles peruanos al año (250 millones de euros), haciendo que el gasto se eleve hasta los 3.300 millones de soles peruanos (825 millones de euros).

Control de precios de los combustibles

También se habla de aumentar el gasto en transporte público y controlar los precios de los combustibles al expresar que "daremos prioridad a mejorar el transporte en Lima y las grandes ciudades, en especial hacia las zonas más pobres y alejadas. En forma descentralizada financiaremos obras, asfaltado y rehabilitación de las principales calles de los barrios, priorizando las rutas de transporte público. Abarataremos los pasajes, controlando el precio de los combustibles y con un apoyo directo para reducir el costo hacia las zonas alejadas".

También suben los impuestos

Con relación a los impuestos necesarios para sufragar todo el gasto social que se aplicaría, si bien no se menciona en este plan, sabemos que en su plan anterior (el de la primera vuelta) se proponía aumentar la presión tributaria hasta alcanzar el 25% del PIB, que actualmente se ubica entre el 14% y el 17%. Es decir, si Roberto Sánchez ganara, la recaudación estatal crecería entre un 47% y un 78,6%.

Sorprendentemente se menciona una reducción del gasto público, al decir que "eliminaremos consultorías innecesarias, duplicidad de funciones, privilegios y gastos improductivos del Estado, recuperando al menos 1 punto del PIB, que equivale a cerca de 10.000 millones de soles peruanos (2.500 millones de euros)".

Más gasto en sanidad y educación

Se propone elevar el gasto público en educación hasta el 6% del presupuesto nacional, desde el 4,6% aproximadamente que se gasta en la actualidad. Además, se duplicará la inversión pública en "las zonas rurales más desfavorecidas mediante un programa masivo de caminos vecinales, pequeñas irrigaciones, riego tecnificado, semillas mejoradas, conectividad digital e industrialización agraria descentralizada. La riqueza nacional debe llegar también a los territorios históricamente olvidados".

Por último, en cuanto a sanidad, si bien no se habla de cifras concretas, sí que se menciona un "impulso a la salud pública universal, con atención efectiva y a tiempo, articulación del sistema nacional de salud, historia clínica única y digital, cierre de brechas en Sierra y Selva, combatiendo el monopolio y la especulación que garantice la distribución continua de medicamentos esenciales, junto a una campaña nacional prioritaria de la reducción sostenida de la anemia y desnutrición infantil".

Así pues, lo que se puede esperar de una victoria del candidato socialista es una subida histórica de impuestos para sufragar el mayor gasto público que ha prometido en su programa electoral, además de medidas intervencionistas características de la izquierda como es el control de precios.