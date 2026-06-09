El sol peruano se hunde tras adelantarse el comunista Roberto Sánchez en el escrutinio

La posibilidad de que el candidato comunista Roberto Sánchez alcance la Presidencia de Perú ha provocado una reacción inmediata en los mercados. El sol peruano se ha depreciado un 1,7% ante el creciente temor de los inversores a un giro político y económico en el país andino, según recoge un informe de la firma de servicios financieros Ebury.

La incertidumbre se ha intensificado después de que Sánchez adelantara por un estrecho margen a la candidata conservadora Keiko Fujimori cuando ya se había escrutado un 93% de los votos de la segunda vuelta presidencial. Además, el conteo rápido elaborado por Ipsos otorga la victoria al aspirante de izquierdas, una encuesta que ha acertado sistemáticamente el resultado de las elecciones presidenciales peruanas desde 2001.

El temor de los mercados está más que justificado, sobre todo teniendo en cuenta las políticas económicas que se aplicarían en caso de que Roberto Sánchez fuera elegido presidente de Perú y entre las que destacan las siguientes medidas: aumento del gasto público, incremento de la presión tributaria, reducción del llamado 'gasto superfluo' del Estado, subida del salario mínimo, entre otras.

El dinero huye. Todo ello a pesar de la moderación que Sánchez ha exhibido en algunas de sus propuestas durante la campaña electoral y el peso de las fuerzas conservadoras en las instituciones, que podrían limitar la puesta en marcha de las medidas más radicales defendidas por el candidato según algunos optimistas.

Optimismo con Colombia

Frente a las dudas que despierta Perú, los mercados observan con mayor optimismo el escenario político en Colombia tras la victoria del candidato liberal-conservador Abelardo de la Espriella en la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

De la Espriella obtuvo el 43,74% de los votos y superó al izquierdista Iván Cepeda, heredero político de Gustavo Petro, que logró el 40,90%. El candidato conservador logró concentrar buena parte del voto de centroderecha gracias a un programa centrado en la reducción del tamaño del Estado, las rebajas fiscales y el impulso a la explotación de recursos naturales.

No obstante, los analistas advierten de que, en caso de llegar a la Presidencia, De la Espriella tendrá que gobernar en un contexto de elevada fragmentación parlamentaria y con una izquierda fuerte en el Congreso, circunstancia que podrían dificultar la aplicación de parte de su agenda económica.