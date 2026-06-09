La okupación sobrepasa las viviendas: una familia okupa una caseta de pescadores

El fenómeno de la okupación en España continúa ampliando sus escenarios más allá de las viviendas tradicionales. En Ibiza, una caseta de pescadores recientemente reformada y situada junto al faro de es Botafoc ha sido okupada por una familia de origen venezolano formada por dos adultos y una menor, según ha avanzado el medio Noudiari y ha detallado posteriormente Diario de Ibiza.

El inmueble, que no dispone de suministros básicos como agua corriente o baño, había sido rehabilitado recientemente por sus propietarios antes de que se produjera la entrada de los okupas. La okupación habría tenido lugar durante esta misma semana, ya que días antes la caseta permanecía cerrada con cadenas y medidas de seguridad, según el testimonio de una persona vinculada a la zona recogido por los citados medios.

Intervención policial y situación legal

Agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar tras tener constancia de la presencia de la familia en el interior. Sin embargo, no se produjo un desalojo inmediato. La decisión se basó en dos factores clave: la existencia de una menor de edad en el núcleo familiar y la consideración de que ya se habría constituido "morada", una figura jurídica que complica el lanzamiento inmediato incluso en casos de ocupación ilegal.

Fuentes consultadas por Diario de Ibiza señalan además que la situación se encuentra en estudio por parte de la Autoridad Portuaria de Baleares, propietaria del entorno, que valora los pasos a seguir para resolver el caso.

Un espacio con antecedentes de okupación

El entorno donde se ubica la caseta no es ajeno a este tipo de situaciones. Según los testimonios recogidos, el inmueble ya habría sido okupado en anteriores ocasiones hace más de una década, lo que genera preocupación entre residentes y personas vinculadas a la zona por la posible repetición del fenómeno.

El padre de la familia ha explicado a medios locales que su decisión responde a una situación de precariedad económica y a la dificultad para acceder a una vivienda en la isla. Según su testimonio, tras abandonar el anterior alquiler no han logrado encontrar otra opción viable debido al elevado coste del mercado inmobiliario actual.

El hombre sostiene que los precios de alquiler en Ibiza se han vuelto inasumibles para muchas familias con ingresos medios y afirma que su intención es permanecer en el lugar hasta encontrar una alternativa habitacional.

Este caso se suma a otros episodios recientes que mantienen el debate sobre la okupación en Baleares, una de las comunidades donde el problema ha generado mayor preocupación en los últimos años, especialmente por el incremento de okupaciones en distintos tipos de inmuebles, desde viviendas hasta locales o espacios singulares como este.