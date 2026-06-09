La pugna por encontrar un piso de alquiler es ya cinco veces mayor en Barcelona que en Madrid

La intervención del mercado del alquiler en Cataluña sigue dejando consecuencias que encajan con precisión casi académica en lo que anticipa la teoría económica. Un nuevo estudio de Fedea constata que la combinación de límites a los precios y regulación reforzada no ha resuelto el problema de acceso a la vivienda, sino que ha provocado una fuerte contracción de la oferta disponible y un aumento extraordinario de la competencia entre inquilinos. El resultado es que encontrar piso en Barcelona se ha convertido en una tarea mucho más difícil que en Madrid.

Los datos son especialmente llamativos cuando se analiza la evolución de los anuncios de alquiler. Entre el momento previo a la regulación y el cierre de 2025, el número de viviendas ofertadas cayó un 22,2% en Barcelona y un 20,5% en el conjunto de Cataluña. En cambio, la Comunidad de Madrid registró un aumento del 3,9%. No estamos hablando de diferencias marginales, sino de tendencias opuestas: mientras una comunidad añade oferta, la otra la pierde a gran velocidad.

Además, el retroceso catalán no puede explicarse simplemente por la evolución general del mercado inmobiliario español. Fedea compara Cataluña con otras comunidades de tamaño y características similares donde no existe control de rentas y observa descensos mucho más moderados, cercanos al 10% en territorios como Andalucía o la Comunidad Valenciana. Es decir, la caída catalana prácticamente duplica la observada en mercados comparables.

La consecuencia inmediata de esta reducción de la oferta es un aumento explosivo de la competencia por cada vivienda disponible. El estudio utiliza una métrica especialmente ilustrativa: el número de contactos o solicitudes recibidas por cada anuncio publicado. Esta variable permite medir cuántas personas compiten efectivamente por cada piso que sale al mercado.

462 contactos por piso

Los resultados son contundentes. En el cuarto trimestre de 2025, cada anuncio de alquiler en Barcelona recibió una media de 462 contactos. En Madrid, la cifra fue de apenas 103. A escala nacional, el promedio se situó en 135. Dicho de otro modo, la presión de la demanda sobre cada vivienda disponible fue aproximadamente 4,5 veces superior en Barcelona que en Madrid.

Esta diferencia resulta especialmente significativa porque desmonta uno de los argumentos más repetidos por los defensores de los controles de precios. Reducir artificialmente las rentas puede beneficiar a quienes ya logran acceder a una vivienda regulada, pero simultáneamente expulsa oferta del mercado y multiplica el número de personas que compiten por las pocas viviendas restantes. El problema deja de manifestarse únicamente a través del precio y pasa a expresarse mediante listas de espera, procesos de selección más exigentes y mayores dificultades de acceso.

De hecho, la evidencia observada en Cataluña coincide con el patrón descrito durante décadas por la literatura económica internacional. Cuando el precio se sitúa por debajo de su nivel de equilibrio, la demanda aumenta mientras la oferta disminuye. El resultado inevitable es una escasez relativa. Los datos de Barcelona parecen reflejar precisamente este fenómeno: menos pisos anunciados y muchos más aspirantes para cada uno de ellos.

Madrid gana, Barcelona pierde

La comparación con Madrid resulta especialmente útil porque ambas ciudades afrontan fuertes tensiones demográficas, elevada demanda y problemas de acceso a la vivienda. Sin embargo, las trayectorias divergen de forma notable. Mientras la capital catalana pierde más de una quinta parte de su oferta de alquiler y registra más de cuatrocientos candidatos por vivienda, Madrid logra incrementar el número de anuncios y mantiene una presión sobre cada inmueble muy inferior. La conclusión que emerge del informe de Fedea es difícil de ignorar: las políticas destinadas a abaratar el alquiler han terminado reduciendo la disponibilidad de viviendas y han convertido la búsqueda de piso en Barcelona en una competición 4,5 veces más intensa que en Madrid.