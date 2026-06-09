Los acreedores internacionales del Reino de España han ampliado significativamente su estrategia de cobro en Estados Unidos mediante el registro de una de las siete sentencias federales obtenidas contra el Estado español en múltiples distritos judiciales del país. La actuación coincide con un momento de creciente presión internacional sobre el Gobierno por el impago de los laudos arbitrales derivados de los recortes retroactivos aplicados al sector de las energías renovables.

La medida adquiere una dimensión especialmente llamativa porque los registros se han practicado en prácticamente todas las jurisdicciones federales que albergarán partidos del Mundial de Fútbol de 2026 más allá de la fase de grupos. Los acreedores han inscrito la deuda en los tribunales federales de Nueva York, Nueva Jersey, Massachusetts, Pensilvania, Georgia, Florida, Illinois, Tennessee, Texas y California, entre otros estados que acogerán encuentros del campeonato organizado conjuntamente por Estados Unidos, Canadá y México.

La documentación judicial muestra que la sentencia ya se encuentra registrada y, por tanto, es plenamente ejecutable dentro de estas jurisdicciones. Este paso permite a los acreedores iniciar procedimientos de investigación patrimonial, requerimientos de información financiera, localización de activos y eventuales embargos o bloqueos de pagos que afecten a bienes o intereses del Estado español dentro de los correspondientes distritos federales.

La expansión de estos registros fue autorizada por el Tribunal Federal del Distrito de Columbia mediante una orden dictada el pasado 10 de abril de 2026. El tribunal consideró acreditada la existencia de causa suficiente para permitir que los acreedores registrasen la sentencia en cualquier distrito federal del país, facilitando así la ejecución de una deuda que lleva años sin ser satisfecha por el Reino de España.

La estrategia se produce mientras continúan multiplicándose los procedimientos de ejecución internacional. España acumula actualmente 27 laudos arbitrales internacionales pendientes de pago relacionados con los recortes retroactivos aprobados tras el estallido de la burbuja renovable. Según las estimaciones de los acreedores, la factura total asciende ya a 2.316 millones de euros, de los cuales 552 millones corresponden exclusivamente a intereses, costes financieros y gastos legales generados por la negativa del Estado a cumplir las resoluciones.

En Estados Unidos, los acreedores han logrado ya siete sentencias federales favorables que reconocen y ejecutan distintos laudos arbitrales dictados bajo el Tratado de la Carta de la Energía. Paralelamente, los procedimientos se han extendido a otras jurisdicciones donde España mantiene activos o relaciones financieras susceptibles de ejecución.

Las últimas semanas han sido especialmente complicadas para la posición procesal del Gobierno. En Bélgica, la justicia ordenó el bloqueo cautelar de aproximadamente 250 millones de euros pertenecientes al Reino de España. En Holanda, los acreedores lograron además el embargo de la sede del Instituto Cervantes en Utrecht, un inmueble propiedad del Estado que ha quedado afectado por las actuaciones de cobro impulsadas por los inversores internacionales.

A estos reveses se suman otros procedimientos abiertos en Reino Unido, Australia y Singapur. Los tribunales australianos han confirmado ya varios laudos contra España, mientras que la justicia singapurense también ha rechazado los intentos del Estado de evitar el reconocimiento de las resoluciones arbitrales. El resultado es una creciente internacionalización de los litigios y una presión cada vez mayor sobre los activos públicos españoles en el exterior.

"La expansión de los registros en Estados Unidos demuestra que la fase de ejecución continúa avanzando y que las consecuencias del impago siguen extendiéndose internacionalmente", señalan fuentes próximas a los procedimientos. Las acciones están siendo coordinadas por Blasket Renewable Investments y dirigidas por el despacho internacional King & Spalding, uno de los principales especialistas mundiales en arbitraje y ejecución de laudos.

Los acreedores sostienen que el registro masivo de sentencias en las jurisdicciones federales estadounidenses constituye un paso preparatorio imprescindible para futuras actuaciones de cobro. Mientras tanto, España continúa liderando el ranking mundial de impagos derivados de arbitrajes de inversión en el ámbito de las energías renovables, una situación que, según denuncian los inversores afectados, sigue generando costes millonarios para el contribuyente y deteriorando la reputación internacional del país como destino de inversión.