Los expertos alertan sobre la IA: "Si miramos las valoraciones, estamos viendo algo que se parece mucho a una burbuja"

En un contexto como el actual, en el que las tensiones geopolíticas, las debilidades estructurales de nuestras economías y la irrupción de nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, introducen volatilidad y ruido en los mercados financieros, resulta especialmente importante conocer los fundamentos y el valor real de nuestros proyectos de inversión. Esto es lo que pretende el value investing, una filosofía en la que prima una perspectiva de largo plazo y que, además, se relaciona con las ideas fundamentales de la Escuela Austriaca de Economía, entre las que se encuentran el valor subjetivo, el cálculo económico a través de los precios de mercado y la propiedad privada, los tipos de interés como expresión de la preferencia temporal y la competencia como proceso de descubrimiento.

Precisamente, hace unos días se dio cita en Madrid un nutrido grupo de gestoras independientes de corte value en un evento organizado por el equipo del programa de cultura financiera de esRadio Tu Dinero Nunca Duerme, Domingo Soriano, Luis Fernando Quintero y Manuel Llamas, en colaboración con Los Locos de Wall Street, donde analizaron el momento actual de los mercados, así como el presente y el futuro de la filosofía de inversión más exitosa de la historia, el value investing.

Al evento asistieron, además, un gran número de oyentes, entre los que se encontraban el senador Enrique Ruiz Escudero, el diputado Miguel Ángel Sastre o el conocido especialista en conducta y comportamiento Pedro García Aguado, además de numerosos representantes de la industria, como los gestores de Avantage Capital, Abaco, LDTV, Estela Capital o Hamco. Periodistas como Francisco Rosell o Antonio San José también acudieron a la cita.

¿Es el momento del value?

El pasado miércoles 3 de junio la Universidad Francisco Marroquín acogió un evento organizado por el equipo del programa de cultura financiera de esRadio Tu Dinero Nunca Duerme en el que participaron Juan Huerta de Soto, miembro del equipo de análisis de Cobas AM, Iván Martín, CEO y director de inversiones de Magallanes Value Investors, Javier Campos, socio y gestor de Azvalor, y Javier Ruiz, director de inversiones de Horos AM, que debatieron sobre el momento que vive actualmente el value investing. De este modo, después de unos años cosechando extraordinarias rentabilidades, pudieron profundizar en cuál es la perspectiva de futuro que tiene esta estrategia de inversión.

Al respecto, el miembro del equipo de análisis de Cobas AM, Juan Huerta de Soto, defendió que la relevancia del value investing "nunca desaparece porque, siempre y cuando sea atractivo invertir en compañías o en activos a un precio significativamente inferior al valor estimado, el value va a funcionar". En este sentido, explicó que "en el sector de la energía se está dando una casuística interesante: hay una complacencia generalizada en los mercados de que lo de Irán va a terminar pronto y volveremos a la normalidad de febrero, pero desde Cobas AM estamos en contra de esta perspectiva".

En relación con estas compañías, Juan Huerta de Soto aseguró que "esta complacencia ha llevado a que las acciones relacionadas con la exploración y la producción, y algunas otras de la cadena de valor, no se hayan revalorizado lo que pensamos que tendrían que haberlo hecho", incidiendo en que estas acciones "se van a revalorizar mucho más cuando el mercado se dé cuenta de que esto es un problema estructural que va a cambiar el mercado de la energía para siempre". Por otra parte, detalló por qué existen también compañías interesantes en sectores como la industria o el consumo. De este modo, defendió que en el sector industrial "existen compañías interesantes olvidadas sólo por el hecho de ser europeas y tener exposición a la economía del Viejo Continente".

Asimismo, Javier Campos, socio y gestor de Azvalor, explicó que "comprar buenos negocios, bien gestionados y a buen precio es protegerse contra todo" y detalló por qué, debido a ello, "el value siempre tiene sentido". De hecho, si bien reconoció que "hemos visto unos años que no han sido sencillos para el value", quiso destacar que "repasando nuestra cartera, todas las compañías tienen una característica en común: todas están baratas". Al respecto, el socio de Azvalor quiso subrayar también que "a nosotros nos gusta comprar buenas compañías y, sobre todo, que estén a buen precio".

Del mismo modo, Javier Ruiz, director de inversiones de Horos AM, insistió en que "hemos pasado un periodo muy complicado entre 2018 y 2021, cuando había una divergencia brutal entre perfiles de compañías, que fue un periodo de siembra importante para los inversores value, al que ha seguido otro periodo de grandes rentabilidades". De esta forma, quiso recordar que, actualmente, desde la perspectiva del value "estamos en un entorno más normal de oportunidades". Así, si bien aseguró que "sigue habiendo muchas oportunidades en determinados sectores y geografías, no es el entorno de ganga absoluta de hace cinco años". No obstante, según el director de inversiones de Horos AM, precisamente por este motivo "quizás ahora sea más importante que nunca ser value".

Así las cosas, el director de inversiones de Horos AM detalló cómo desde su gestora prefieren siempre aprovechar "el sentimiento negativo que puede haber en determinados momentos hacia ciertos sectores". Actualmente, entre las preocupaciones que existen en el mercado y que pueden generar importantes oportunidades de inversión, Ruiz destacó especialmente el miedo ante la IA y la preocupación por el crédito privado.

Coloquio con Iván Martín

Por su parte, Iván Martín, director de inversiones de Magallanes Value Investors, subrayó que el value consiste en "comprar negocios o empresas por debajo de su valor". De este modo, explicó que, en dicha definición, se introduce un elemento de gran importancia: el valor de las cosas, lo que implica la incorporación de un método para valorar los negocios en los que deseamos invertir. De hecho, quiso incidir en que "todo inversor racional y que mire las cosas con detalle está siendo value".

Asimismo, el director de inversiones de Magallanes insistió también en la importancia de aislarse del ruido que se genera en el mercado. En este sentido, Martín hizo referencia también a que una de las claves de la inversión en valor radica en la capacidad de controlar la parte emocional que puede afectar a nuestras decisiones. "Lo más complicado es la parte emocional", aseguró, señalando además que, en la práctica, el value investing implica prestar atención a sectores o negocios que pueden no estar de moda, como ocurre actualmente con el de la automoción, la metalurgia, la energía, la química o la aviación. "Cuando veas un titular de hecatombe, igual es señal de comprar", afirmó al respecto. Del mismo modo, destacó que, en este proceso, el value supone también conocer de cerca las compañías.

El value como refugio

El value investing supone, en última instancia, una suerte de refugio gracias al cual los inversores son capaces de sortear los vaivenes del mercado y los momentos de volatilidad. La clave reside en su apuesta por la generación de valor a largo plazo. Esta es la razón por la que los gestores value no tratan de prever el futuro. Precisamente, en relación con la posible caída de los índices y su reversión a la media, Juan Huerta de Soto subrayó que desde Cobas AM "no dedicamos tiempo a tratar de prever qué va a ocurrir con los índices", incidiendo en que "no sabemos cuándo va a ocurrir, ni tampoco si va a ocurrir". Así, el miembro del equipo de análisis de Cobas AM señaló que "lo importante es la visión a largo plazo".

Al respecto, Javier Campos, socio y gestor de Azvalor, defendió que "tratar de adivinar qué va a hacer el mercado es prácticamente imposible". De este modo, detalló cómo "un activo puede estar sobrevalorado y seguir así durante mucho tiempo". No obstante, lo relevante es que lo mismo puede suceder con activos infravalorados, puesto que "la diferencia es que, con esos activos infravalorados, el tiempo juega a tu favor, de ahí la importancia de encontrar buenos activos y a buen precio". Precisamente, en relación con la reversión a la media de los índices, Javier Ruiz, director de inversiones de Horos AM, señaló que "no tenemos la bola de cristal, no sabemos qué va a pasar", si bien destacó que desde su gestora "no queremos participar de ciertas dinámicas".

Con todo, la irrupción de la inteligencia artificial supone actualmente, quizás, el mayor ruido en el mercado. De hecho, de acuerdo con Javier Campos, socio y gestor de Azvalor, lo cierto es que "la mayor parte de los trabajadores se van a ver afectados por la IA". Sin embargo, tal y como explicó durante su intervención, "si miramos las valoraciones, estamos viendo algo que se parece mucho a una burbuja".

Precisamente, en relación con el auge de la inteligencia artificial, Javier Ruiz, director de inversiones de Horos AM, señaló que actualmente "hay dinámicas muy perversas que nos preocupan con la IA, y que nos recuerdan a las puntocom, como la financiación circular entre proveedores y clientes". Así, detalló además que entre las preocupaciones de los gestores de Horos AM relacionadas con la IA se encuentran también las valoraciones "desorbitadas" de compañías que no están generando caja. Por ello, señaló que, en cualquier caso, "habrá destrucción de valor".