Argentina sitúa cinco empresarios entre los 25 líderes económicos más reputados de América Latina

Argentina es uno de los países con mayor representación en el informe Los 25 líderes empresariales más influyentes de América Latina en 2026, elaborado por el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada.

El estudio identifica a cinco empresarios argentinos entre las figuras con mayor capacidad de influencia económica, transformación empresarial y proyección regional: Marcos Galperin, Paolo Rocca, Eduardo Elsztain, José Luis Manzano y Daniel Vila.

Según el Instituto Coordenadas, estos empresarios representan modelos de liderazgo muy diferentes, pero comparten una característica común: haber construido plataformas empresariales con impacto regional en sectores considerados estratégicos para el desarrollo económico latinoamericano.

Líderes económicos

Marcos Galperin aparece como el principal referente tecnológico de la región gracias al liderazgo de Mercado Libre. Paolo Rocca, al frente del Grupo Techint, es considerado uno de los grandes referentes industriales del continente. Eduardo Elsztain figura como una de las personalidades más relevantes en los sectores financiero e inmobiliario.

Por su parte, José Luis Manzano es reconocido por haber desarrollado una plataforma empresarial con presencia en energía, telecomunicaciones, distribución eléctrica y medios de comunicación. El informe destaca especialmente la reciente adquisición de Telefónica Perú, una operación que refuerza su posicionamiento regional en sectores estratégicos vinculados a la conectividad y la transformación digital. Daniel Vila completa la representación argentina gracias a su actividad empresarial en comunicación, energía e infraestructuras.

El Instituto Coordenadas considera que la presencia de cinco empresarios argentinos en este grupo refleja la capacidad histórica del país para generar liderazgos empresariales con impacto regional, incluso en contextos económicos complejos. El estudio concluye que Argentina continúa siendo una de las principales canteras de liderazgo económico de América Latina y uno de los países con mayor influencia empresarial en el conjunto de la región.